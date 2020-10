Der Trainer des MSV Duisburg hofft auf einen 18-Mann-Kader

Wie viele und welche Spieler werden am Mittwoch zur Verfügung stehen, wenn Fußball-Drittligist MSV Duisburg bei der SpVgg Unterhaching wieder um Punkte spielen wird? Trainer Torsten Lieberknecht tat sich mit der Beantwortung dieser Frage am Montag schwer.

Einige Namen darf der 47-Jährige im Zuge des Datenschutzes nicht nennen. Zudem war noch offen, wie groß der Kader beim Spiel in Unterhaching tatsächlich sein wird. Am Dienstag macht sich der MSV per Bus auf den Weg Richtung Bayern. Die Reisegruppe wird dann noch nicht komplett sein. Am Mittwoch sollen noch Spieler, deren Quarantäne-Zeit dann abgelaufen sein wird, nachreisen.

14 Spieler standen beim MSV Duisburg am Montag bereit

Aktuell befinden sich laut Lieberknecht 14 Spieler – darunter drei Torhüter – im Mannschaftstraining. Das Trainingsfoto, das der Verein am vergangenen Donnerstag veröffentlicht hatte, verriet: Wilson Kamavuaka, Dominic Schmidt, Steven Deana, Lukas Scepanik, Arne Sicker, Darius Ghindovean, Leroy-Jacques Mickels, Sinan Karweina und Orhan Ademi stehen aktuell zur Verfügung.

Lieberknecht hofft, dass er für den Auftritt in Unterhaching einen Kader mit 18 Spielern zusammenbekommt. Aktuell müsste der Coach, wenn er denn während der Partie wechseln wollen würde, einen Keeper als Feldspieler in den Kampf schicken: „Ich traue das meinen Torhütern zu, will das aber trotzdem vermeiden.“ Unter den Spielern, die zurückkommen, sollen sich auch die vier Kicker befinden, die sich mit dem Corona-Virus infiziert hatten. Am Dienstag unterzieht sich der Kader wieder einem Corona-Test – die Meidericher hoffen, dass sie von neuen Negativmeldungen in Form von positiven Tests verschont bleiben.

MSV-Kapitän Moritz Stoppelkamp läuft wieder

Mit einer geordneten Vorbereitung auf ein Punktspiel hat das alles natürlich nichts zu tun. Wie der Trainer erläuterte, wird der ein oder andere Spieler beim Aufwärmen im Stadion am Sportpark zum ersten Mal nach dem coronabedingten Trainingsabbruch am 9. Oktober Ballkontakt haben.

Vom Anspruch eines fairen Wettkampfes haben sich die deutschen Profi-Ligen ohnehin schon nach dem Lockdown im Frühjahr verabschiedet. Nach einem weitgehend reibungslosen Saisonstart in der 3. Liga ist das Konstrukt mit der Duisburger Zwangspause mittlerweile wieder aus den Fugen geraten. Nicht nur aus tabellarischer Sicht – der MSV belegt aktuell mit nur zwei Punkten den vorletzten Platz – werden die Zebras Zeit benötigen, um zur Konkurrenz aufzuschließen. Kurzfristig wird das nicht möglich sein: Schon am Samstag steht das nächste Heimspiel gegen den KFC Uerdingen an.

Der Heilungsprozess läuft planmäßig. Mittelfeldspieler Ahmet Engin könnte bald in den Kader des MSV Duisburg zurückkehren.. Foto: firo Sportphoto/Jürgen Fromme / Jürgen Fromme /firo Sportphoto

„Es ist eine extreme Leidenszeit. Wir werden brutal geprüft“, so Lieberknecht beim Pressegespräch am Montag. Der Pfälzer griff dabei auch in die Pathos-Kiste. Dies sei die Zeit, in der Helden geboren werden könnten, merkte der Coach an.

Über die Langzeitausfälle konnte Torsten Lieberknecht hingegen offen sprechen. Auf eine mittelfristige Rückkehr darf aktuell lediglich Mittelfeldspieler Ahmet Engin hoffen. Der Muskelfaserriss heile nach Plan, wie es beim MSV heißt. Jo­shua Bitter (Muskelriss) muss bei der Genesung weiterhin immer wieder kleinere Rückschläge hinnehmen.

Und auch der Weg von Moritz Stoppelkamp ist noch lang. Der am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankte Kapitän absolviert derzeit täglich fünf fünfminütige Laufeinheiten mit jeweils einminütigen Gehpausen. Das ist ein Fortschritt – für eine Heldenrolle reicht das aber noch nicht.,