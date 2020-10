Der SRC Duisburg erhält Lob von höchster Stelle

Der SRC Duisburg konnte der Corona-Pandemie im zweiten Anlauf trotzen. Im Frühjahr musste der Squash-Verein aus Neudorf die Ausrichtung der 42. Deutschen Jugend-Einzelmeisterschaften absagen. Mit einem Hygiene-Konzept brachte der Verein die Titelkämpfe an der Lotharstraße erfolgreich über die Bühne.

Der SRC erhielt nach den Wettkämpfen Lob von höchster Stelle. „Duisburg hat das Turnier ganz hervorragend organisiert“, sagte Chef-Bundestrainer Oliver Pettke. Auch Bundesjugendwart Michael Gäde lobte den SRC: „Die Veranstaltung verlief auch unter schwersten Bedingungen durch die Covid-19-Pandemie und das einzuhaltende Hygiene-Konzept wunderbar.“

Keine Party, keine Zuschauer

Zuschauer waren bei den Titelkämpfen an der Lotharstraße nicht zugelassen. Auch die traditionelle Spielerparty am Samstagabend musste ausfallen. Trotzdem freuten sich alle Beteiligten, dass es nach der corona-bedingten Zwangspause in den Courts wieder zur Sache gehen konnte.

Im Mittelpunkt standen die Spiele in der „Königsklasse“ U 19. Hier gingen die Titel an Jan Wipperfürth (RSB in Rheydt) und Lucie Mährle (Königsbrunner SC).

Auch bei den Aktiven des Gastgebers gab es strahlende Gesichter. Sabrina Dinn wurde in der Altersklasse U 11 Deutsche Vizemeisterin. Die SRC-Spielerin konnte im entscheidenden Match um den Turniersieg einen 0:2-Rückstand aufholen, musste den letzten Satz dann aber doch mit 8:11 an Jasmina Mahl (Königsbrunn) abgeben. Ihre Vereinsgefährtin Layla Salkanovic gewann die Bronzemedaille.

In dieser Altersklasse ging die achtjährige Emilia Hartmann als jüngste Teilnehmerin der Titelkämpfe ins Rennen. Die Duisburgerin erreichte Rang vier. Auch der fünfte Platz ging mit Crystal George an den SRC Duisburg.

Letztes Jugendturnier für Angelina Rodday

Bei den Jungen belegte Julian Sonntag in der Klasse U 11 den sechsten Platz. Zion Odametey verpasste bei den Mädchen U 17 knapp eine Medaille. Nach einem kräftezehrenden Halbfinale fehlten ihr im Spiel um Platz drei am Ende die Körner, sodass sie das Turnier auf dem vierten Rang abschloss.

In ihrem letzten Jugend-Turnier ging Angelina Rodday in der Altersklasse U 19 an den Start. Die Duisburgerin erreichte dabei den sechsten Platz.