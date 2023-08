Der nächste Neuzugang aus Spanien für die RESG Walsum

Guillem Costa Calero wird am 21. August zum Trainingsauftakt in Walsum erwartet.

Duisburg. Die RESG Walsum bastelt weiter an einem konkurrenzfähigen Kader für die neue Bundesligasaison. Kontakte nach Spanien zahlen sich aus.

Die guten Kontakte nach Spanien machen sich für die RESG Walsum bezahlt. Der Rollhockey-Bundesligist, der vor kurzem Alarm geschlagen hatte, weil aufgrund mehrerer Abgänge kaum noch ein konkurrenzfähiger Kader bereitgestanden hätte, konnte nun den nächsten Neuzugang von der iberischen Halbinsel begrüßen, womit ein Start in der neuen Saison immer wahrscheinlicher wird.

Guillem Costa Calero heißt der 22-Jährige, der demnächst das rot-weiße Trikot überstreifen soll. Wie die meisten spanischen Akteure, die das in den vergangenen Jahren getan haben, stammt auch er aus Katalonien, genauer aus La Garriga in der Provinz Barcelona. Dort begann er auch mit dem Rollhockeyspielen, ehe er dann zum Club Pati Vic Base wechselte. Zuletzt spielte er für den CP Taradell, bei dem er zunächst zur zweiten Mannschaft gehörte und später in die „Erste“ aufrückte. Zum Trainingsauftakt am 21. August wird er in Walsum erwartet.

„Dieser Kraftakt ist nur möglich, weil sowohl das Präsidium und der Fördererkreis der RESG tatkräftig unterstützen. Das ist für mich nicht selbstverständlich, schließlich ist das Präsidium des Gesamtvereines auch für die Abteilung Kunstlauf zuständig. Aber auch vom Vorstand dieser Abteilung haben wir nur Zuspruch, Verständnis und Unterstützung erfahren“, so Abteilungsleiter Reinhold Luerweg.

