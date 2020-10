Der Nachwuchs des ASC Duisburg kämpft um Medaillen

Duisburg. Das U-18-Team des ASC Duisburg ist am Wochenende beim nationalen Finalturnier in Hannover im Einsatz. Die U 14 spielt in Nürnberg.

Nach der langen durch die Corona-Pandemie verursachten Wettkampfpause möchte nun auch der Wasserball-Nachwuchs noch die Titelträger der Saison 2019/20 finden. Daher schnüren gleich zwei Jugendteams des ASC Duisburg am Wochenende die Kappen.

Das U-18-Mannschaft, die als Kooperationsteam des ASCD und Bayer Uerdingen an den Start geht, trifft bei den Bundesliga-Finalspielen in Hannover im Halbfinale am Samstag auf die Wasserfreunde Spandau 04. Das zweite Halbfinale bestreiten die White Sharks Hannover und der SSV Esslingen.

U 14 des ASC Duisburg spielt noch in der Vorrunde

Der U-14-Nachwuchs des ASCD muss indes noch um einen Platz unter den besten vier Teams in Deutschland kämpfen. Die Mannschaft von Trainer Stefan Popovic trifft in der Vorrundengruppe 2 am Wochenende in Nürnberg auf Gastgeber 1. FC Nürnberg, die Wasserfreunde Spandau 04 und den SSV Esslingen. Die beiden Bestplatzierten ziehen ins Final-Four ein.

„Eigentlich haben wir uns auf die nun kommenden Spiele schon fast zwei Jahre vorbereitet“, sagt Trainer Stefan Popovic. Seitdem besteht diese Mannschaft in der aktuellen Besetzung. „Mir geht es generell nur um die Ausbildung der Spieler und der gesamten Mannschaft. Die Ergebnisse sind zweitrangig. Die Qualität der Spieler für die Zukunft zählt“, so Popovic.

Nichtdestotrotz peilen die jungen Amateure den Einzug in die Runde der besten Vier an. Erschwert wird dieses Unterfangen allerdings durch einen ungewöhnlich eng gestrickten Spielplan am Wochenende. Innerhalb von nur zwei Stunden müssen die Duisburger mit Spandau und Esslingen am Samstagabend gegen die vermeintlich schwersten Gegner antreten.

Spandau schon im Halbfinale

Auf die U 18 wartet die vermutlich kniffligste Aufgabe bereits im Halbfinale. Die Wasserfreunde Spandau gehen als Erstplatzierter der bisherigen Saison in die Finalrunde. Kapitän Mark Gansen, der wie unter anderem Maximilian Rompf und Ivo Topolovac zuletzt bereits mit dem Herrenteam unterwegs war, weiß, dass nur eine Bestleistung zum Einzug ins Finale reichen wird: „Wir brauchen von jedem Spieler 100 Prozent Wille in diesem Spiel, sonst haben wir keine Chance. Jeder muss bereit sein, alles zu geben.“

Das sieht auch Nils Elsenpeter so, der als Trainer gemeinsam mit seinem „Co“ Lazar Kilibarda die Mannschaft betreut: „Wenn wir es schaffen, geschlossen als Team aufzutreten, und jeder bereit ist, seine bestmögliche Leistung abzurufen, sehe ich die Chance, eine Medaille nach Duisburg zu entführen. Das wäre ein Riesenerfolg und würde diese schwierige Saison doch noch belohnen.“

Zeitplan der U 18: Samstag, 14 Uhr: Wasserfreunde Spandau – ASC Duisburg; 16.30 Uhr: White Sharks Hannover – SSV Esslingen; Sonntag, 10 Uhr: Spiel um Platz drei, 12.30 Uhr: Finale.

Zeitplan U 14: Samstag, 18.30 Uhr: Wasserfreunde Spandau 04 – ASC Duisburg; SSV Esslingen – 1. FC Nürnberg; 20.30 Uhr: SSV Esslingen – ASC Duisburg; Wasserfreunde Spandau 04 -- 1. FC Nürnberg; Sonntag, 14.30 Uhr: ASC Duisburg – 1. FC Nürnberg; SSV Esslingen – Wasserfreunde Spandau 04.