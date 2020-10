Der MSV Duisburg wartet weiter auf die Nachricht des DFB

Martin Haltermann, Pressesprecher des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg, verschickte am Donnerstagvormittag per E-Mail Geistertickets der besonderen Art. Die Medienvertreter erhielten ihre Akkreditierungsbestätigungen für das Spiel gegen den Halleschen FC am Sonntag. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Deutsche Fußball-Bund die Partie noch nicht abgesagt.

Auf die Nachricht aus Frankfurt warten die Verantwortlichen des Spielvereins noch. Der MSV hatte am Mittwoch beim DFB die Verlegung der Partie beantragt. Aktuell stehen Trainer Torsten Lieberknecht nur zehn Spieler zur Verfügung. Zehn Fußballer – darunter die vier mit dem Covid-19-Virus infizierten Spieler – befinden sich in häuslicher Quarantäne. Hinzu kommen die vier Langzeitausfälle und zwei weitere angeschlagene Spieler.

MSV Duisburg trainiert im kleinen Kreis

„Der DFB hatte nach Sichtung unserer Unterlagen noch Fragen, die wir dann beantwortet haben“, teilte Haltermann mit. Nun sollten alle Unklarheiten beseitigt sein. Die Duisburger gehen davon aus, dass der Verband ihrem Antrag auf Spielverlegung zustimmen wird. Vorsorglich verschickte der MSV trotzdem am späten Nachmittag eine weitere E-Mail: die Einladung zur virtuellen Pressekonferenz am Freitag mit Torsten Lieberknecht zum Halle-Spiel.

Lieberknecht kehrte am Donnerstag mit den zehn verbliebenen Spielern in Meiderich auf den Trainingsplatz zurück. „Wir haben uns zum ersten Mal wieder bewegt, die Jungs sollten sich wieder an den Ball gewöhnen“, sagte der Coach in Anschluss an die 75-minütige Einheit im kleinen Kreis. Zuletzt hatten die Zebras online per Videokonferenz trainiert.