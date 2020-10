Der MSV Duisburg wartet auf die Entscheidung der Ämter

Torsten Lieberknecht, Coach des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg, spielte am Wochenende verschiedene Szenarien durch. Der 47-Jährige holte auch die Online-Trainingspläne wieder aus der Schublade. Noch ist im Zuge von vier positiven Corona-Fällen im Team nicht absehbar, wann das Mannschaftstraining in Meiderich wieder beginnen kann.

Somit könnten die gesunden Spieler in dieser Woche auch wieder im Home-Office gefordert sein. Schon während des Lockdowns im Frühjahr arbeiteten die Zebras zu Hause – wie sich später zeigen sollte, war das aber nur bedingt leistungsfördernd. „Das ist eine spannende, weil komplizierte Zeit mit vielen Fragezeichen, die sehr viel Energie fordert,“ zitierte der MSV seinen Cheftrainer am Sonntag in einer Mitteilung. Lieberknecht hätte sich das alles lieber erspart.

Mehrere Ämter sind für den MSV Duisburg zuständig

Mannschaftsarzt Falk Ullerich, der als Hygiene-Beauftragter des MSV Duisburg in diesen Tagen den Krisenstab anführt, erwartet heute oder morgen Rückmeldungen der Gesundheitsämter. Am Sonntag war weiterhin unklar, wie lange noch die Mannschaft in Quarantäne verweilen muss. Aufgrund verschiedener Wohnorte der Spieler, sind mehrere Gesundheitsämter zuständig. „Erst wenn wir eine Faktenlage haben, können wir seriös sagen, wie es weitergeht“, erklärte Sportdirektor Ivica Grlic.

13 gesunde Spieler würden dem MSV Duisburg reichen

Sobald das Mannschaftstraining wieder möglich sein wird, werden die Zebras schnell in den Wettkampfmodus umschalten müssen. Die Statuten des Deutschen Fußball-Bundes lassen offen, wie viele Tage ein Team im Anschluss an eine Quarantäne Zeit haben darf, um im Vorfeld einer Partie trainieren zu können. Corona-Fälle innerhalb einer Mannschaft führen nicht zwangsläufig zu einer Spielabsage. Wenn eine Quarantäne des kompletten Kaders nicht mehr angeordnet ist und ein Klub zwölf gesunde Feldspieler und einen Torwart ins Rennen schicken kann, muss der Ball rollen.

Der Terminplan sieht in der 3. Liga ausgerechnet jetzt eine englische Woche vor. Am Sonntag, 18. Oktober, würde der MSV Duisburg in seiner Arena gegen den Halleschen FC spielen. Am Mittwoch, 21. Oktober, steht das Auswärtsspiel bei der SpVgg Unterhaching auf dem Programm, drei Tage später würde an der Wedau das Heimspiel gegen den Lokalrivalen KFC Uerdingen folgen.