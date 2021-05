Der MSV Duisburg startet Dauerkartenverkauf am 25. Mai

Lange her: Spieler des MSV Duisburg feiern mit den Zuschauern auf der Fantribüne. Fans und Verein hoffen, dass dies in der kommenden Saison wieder möglich sein wird.

Duisburg. Der MSV Duisburg hofft auf eine Rückkehr zur Normalität und startet den Dauerkarten-Verkauf. Die Corona-Pandemie spielt dabei weiter eine Rolle,

Die Mitteilung zum Start des Dauerkartenverkaufs für die kommende Saison hat Fußball-Drittligist MSV Duisburg mit dem Satz „Jetzt reicht’s, Corona“ eingeleitet. Die Meidericher blicken optimistisch nach vorne und starten am Dienstag, 25. Mai, den Verkauf der Dauertickets für die kommende Saison.

Natürlich steht auch dieser erhoffte Schritt nach vorne im Zeichen der Pandemie. Die Zebras haben auf ihrer Internetseite (www.msv-duisburg.de) das umfangreiche Prozedere mit allen Eventualitäten erläutert. So ist demnach eine Voraussetzung für den Besuch der Spiele, dass Bund, Land und Stadt alle Restriktionen aufgehoben haben. Auch bei einer Teilzulassung werden die Dauerkarten keine Gültigkeit haben. Sollte der Zugang zur Duisburger Arena corona-bedingt versperrt sein, sind Erstattungen möglich. Auch darüber informiert der MSV auf seiner Internetseite im Detail.

Die erste Verkaufsphase läuft bis zum 11. Juli. In der Winterpause soll eine zweite Phase folgen. Kunden aus der Saison 2019/20 können ihre angestammten Plätze buchen. Der Preis erhöht sich bei Tageskarten um einen Euro. „Die Auswirkungen der Pandemie haben nicht nur zu massiven Mindereinnahmen in den vergangenen beiden Spielzeiten geführt, sie werden auch höhere Aufwände für Ordnungsdienst und Hygienemaßnahmen in der neuen Spielzeit verursachen“, zitiert der MSV seinen Geschäftsführer Peter Mohnhaupt.

Duisburg spielte zuletzt gegen Zwickau vor Fans

Normalität herrschte in der Duisburger Arena zuletzt am 6. März 2020. Damals spielten die Zebras vor 12.239 Besuchern gegen den 1. FC Magdeburg (1:0). Wenige Tage später legte der DFB den Spielbetrieb auf Eis. In dieser Saison waren zweimal Zuschauer zugelassen. Das 0:5 im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund am 14. September durften 300 Fans im Stadion verfolgen. Im Liga-Spiel gegen den FSV Zwickau (1:1) am 26. September waren 3462 Zuschauer an der Wedau dabei. Der MSV hatte sein Ticketkontingent dabei nicht ausschöpfen können. Danach übernahmen die Corona-Geister wieder das Regiment in der Duisburger Arena. Die Zebras spielten wieder vor leeren Rängen.

