Der MSV Duisburg meldet zwei neue Corona-Fälle

Duisburg. Fußball-Drittligist MSV Duisburg vermeldet zwei neue Corona-Fälle. Zwei Mitglieder aus dem Funktionsteam sind betroffen. Spiel fällt nicht aus.

Kurz vor dem nächsten Meisterschaftsspiel am Montagabend gegen Viktoria Köln meldet Fußball-Drittligist MSV Duisburg zwei neue Corona-Fälle. Wie der Verein am Montag mitteilte, sind zwei Mitglieder aus dem Funktionsteam betroffen.

Die Testreihe vom Sonntag brachte die beiden positiven Testergebnisse hervor. Die betroffenen Personen haben sich bereits in häusliche Quarantäne begeben. Wie schon bei den Corona-Fällen innerhalb der Mannschaft gibt der Verein die Namen der betroffenen Personen nicht bekannt. Allerdings erklärte der Verein auf Nachfrage der Redaktion, dass Cheftrainer Torsten Lieberknecht nicht betroffen ist. Am Abend steht um 19 Uhr das Heimspiel gegen den FC Viktoria Köln an. Lieberknecht, so der MSV, wird an der Seitenlinie stehen.