Der MSV Duisburg kämpft um den Lückenschluss

Duisburg Der MSV Duisburg hat bis zum Mittwoch-Mittag 2350 Geister-Dauerkarten verkauft. Drittliga-Konkurrent KFC Uerdingen in Not.

Fußball-Drittligist MSV Duisburg hat bis zum Mittwoch-Mittag 2350 Geister-Dauerkarten verkauft. Damit hat der Klub gut 117.000 Euro, die in die Nachlizenzierung einfließen, eingenommen. Wie der MSV mitteilte, ist der Effekt des Verkaufes sogar weitaus größer. „Der Kauf einer Unterstützer-Dauerkarte zu 49,95 Euro hat durch die Anerkennung für zukünftige Ziel- und Planungsgrößen einen Effekt von 150 Euro bei der nun zu schließenden Lücke", teilte der Klub mit.

Am Mittwoch beteiligte sich auch das MSV-Museum mit elf Tickets am Verkauf. „Wir als MSV-Museum wollen Tradition bewahren, aber auch Zukunft gestalten“, sagte Volker Baumann, Vorstandsvorsitzender des Museums. Auch Mannschaft und Funktionsträger hatten in der vergangenen Woche bereits Geistertickets erworben.

Dem Duisburger Konkurrenten KFC Uerdingen droht das Aus

Bis zum 21. Januar muss der MSV im Rahmen der Nachlizenzierung einen Lückenschluss schaffen. Der Verein befindet sich in schwieriger Lage. Bereits im Sommer hatten die Verantwortlichen bekannt gegeben, dass die Spielzeit nicht durchfinanziert sei. Im November hatte Präsident Ingo Wald erklärt, das Geld würde bis "Ende Januar/Anfang Februar" reichen. Geschäftsführer Thomas Wulf bezifferte im Dezember den Verlust, der im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie steht, für die aktuelle Saison mit 2,6 Millionen Euro beziffert.

Mehrere Drittliga-Klubs müssen bis zum 21. Januar nachbessern. Noch dramatischer ist die Lage beim MSV-Nachbarn KFC Uerdingen. Bei den Krefeldern drohen die Lichter auszugehen. Nach dem zum Saisonende angekündigten Rückzug des Investors und Vereinsbosses Mikhail Ponomarev scheint nun der bereits angekündigte Einstieg neuer Investoren geplatzt zu sein. Der Retter ist bislang nicht in Sicht. „Meiner Meinung nach muss es zurück in die Regionalliga gehen“, sagte Ponomarev im Rahmen einer Informations-Veranstaltung, auf der der Russe nach Darstellung des Fachmagazins Kicker sogar geweint haben soll.

Scepanik zurück auf dem Trainingsplatz

Eine erfreuliche Nachricht vermeldeten derweil die Meidericher Fußballer. Lukas Scepanik ist auf den Trainingsplatz der Zebras zurückgekehrt und bestreitet ein stark dosiertes Individualprogramm. Der Flügelspieler war vor Weihnachten am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankt und fällt damit langfristig aus. Wie lange der 26-Jährige noch fehlen wird, ist weiterhin nicht absehbar. Sein Kollege Moritz Stoppelkamp war in der Sommervorbereitung am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankt und bestritt sein erstes Spiel am 4. November gegen den 1. FC Saarbrücken.

Der frühere Duisburger Mael Corboz spielt in Verl

Ein ehemaliger MSV-Spieler ist mittlerweile bei einem Drittliga-Konkurrenten gelandet. Der SC Verl verpflichtete Mael Corboz. Der US-Amerikaner stand von Juli 2016 bis Januar 2018 bei den Zebras unter Vertrag und spielte zuletzt in den Niederlanden bei den Go Ahead Eagles Deventer. Der Mittelfeldspieler feierte sein Debüt bei seinem neuen Klub am Dienstag. Der 26-Jährige kam im Match bei der SpVgg Unterhaching in der 56. Minute als Einwechselspieler zum Einsatz und erlebte einen aufregenden Einstand. Unterhaching führte bis zur 85. Minute mit 3:1, ehe Verl das Spiel mit einem spektakulären Endspurt drehte und noch 4:3 gewann.