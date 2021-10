Der MSV Duisburg ist in der 3. Liga nun Vorletzter

Duisburg. Die Würzburger Kickers haben den MSV Duisburg durch einen Überraschungssieg beim 1. FC Kaiserslautern in der Tabelle überholt.

Der MSV Duisburg ist in der 3. Fußball-Liga auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht. Die Würzburger Kickers überraschten am Sonntag mit einem 2:0-Sieg beim 1. FC Kaiserslautern und überholten damit die Zebras. Der MSV, der am Samstag beim Halleschen FC 1:2 verlor, belegt nun den 19. Platz.

Mit einem Doppelschlag innerhalb von drei Minuten stellten die Würzburger Kickers früh die Weichen auf Sieg. Tobias Kraulich (23.) und Marvin Pourié (26.) trafen für die Franken auf dem Betzenberg ins Schwarze. Der Rückstand zu den Nichtabstiegsplätzen beträgt für die Meidericher nun drei Punkte. Der FC Viktoria Köln, der am Freitag Spitzenreiter 1. FC Magdeburg 1:0 besiegt hat, steht auf Rang 16.

Ein früherer Duisburger war im zweiten Sonntagsmatch der Mann des Spiels. Stürmer Richard Sukuta-Pasu traf in der 88. Minute für den SV Meppen zum 1:0-Sieg gegen Türkgücü München. Sukuta-Pasu spielte in der Hinrunde der Zweitliga-Saison 2018/19 für den MSV Duisburg. Im Oktober heuerte er nun in Meppen an. Zuvor war der Angreifer in Thailand am Ball gewesen.

Befreiungsschlag für 1860 München

Einen Befreiungsschlag legte der kriselnde TSV 1860 München hin. Die Löwen fertigten Aufsteiger SC Freiburg II mit 6:0 ab. Während München auf Platz 13 kletterte, rutschten die Breisgauer auf Abstiegsplatz 17 ab. Der FC Viktoria 1899 Berlin, am Samstag 5. November, 14 Uhr, nächster Heimgegner des MSV Duisburg, präsentierte sich in starker Verfassung. Die Berliner gewannen am Samstag das Aufsteigerduell gegen Borussia Dortmund II mit 2:1 und kletterten auf den vierten Tabellenplatz.

Aufstiegsaspirant Eintracht Braunschweig stolperte in eigenen Stadion gegen den SV Wehen Wiesbaden und kassierten eine 1:2-Niederlage. Außerdem siegte der SV Waldhof Mannheim gegen den 1. FC Saarbrücken 1:0. Die Partie zwischen dem FSV Zwickau und Schlusslicht TSV Havelse fiel corona-bedingt aus. Der 14. Spieltag endet am Montag mit der Partie des SC Verl gegen den VfL Osnabrück.

