Der MSV Duisburg ist bei den Ruhr Games am Start

Trainer Marc Auf dem Kamp ist mit der U 17 des MSV Duisburg bei den Ruhr Games in Bochum am Start.

Duisburg/Bochum. Der MSV Duisburg spielt mit seiner U 17 bei den Ruhr Games in Bochum. Das Jugendsport-Festival beginnt am Donnerstag.

In Bochum beginnen am Donnerstag die vierten Ruhr Games – vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie geht das Festival des Sports in diesem Jahr für die Zuschauerinnen und Zuschauer nur virtuell über die Bühne. Die Entspannung der Corona-Lage ging für die Ruhr Games nicht schnell genug, der Öffentlichkeit bleibt nur der Blick auf die Livestreams (www.ruhrgames.de/live) im Internet.

Für die jungen Sportlerinnen und Sportler ist das bitter. Vor zwei Jahren genossen alle Beteiligten die Wettkämpfe und das Rahmenprogramm im Landschaftspark Nord. 5600 Aktive und 110.000 Besuchende waren in Duisburg mit von der Partie. Bei den Wettkämpfen im Rahmen des nach Angaben der Veranstalter größten Sportfestivals für Jugendliche Europas ist bis zum Sonntag Distanz angesagt. „Wir freuen uns, dass die Ruhr Games in dieser besonderen Form stattfinden können und dabei Optimismus und Freude an der Bewegung versprühen“, sagt Karola Geiß-Netthöfel, Regionaldirektorin des ausrichtenden Regionalverbandes Ruhr.

MSV Duisburg spielt gegen Bochum, Leipzig und Schalke

16 Sportarten mit 45 Disziplinen stehen in Bochum auf dem Programm. Dazu zählen traditionelle Sportarten wie Fußball, Leichtathletik und Tischtennis. Den Reiz der Jugendspiele machen aber vor allem die Wettkämpfe im Bouldern, Skateboarding und BMX-Fahren machen den Reiz des Festivals aus.

Am Samstag und Sonntag sind die U-17-Fußballer des MSV Duisburg auf dem Nebenplatz des Ruhr-Stadions am Start und spielen um den Ruhr-Games-Cup. Das Team von Trainer Marc Auf dem Kamp trifft am Samstag um 11 Uhr auf den VfL Bochum und um 17.15 Uhr auf den FC Schalke 04. Am Sonntag steht um 9.30 Uhr das Match gegen RB Leipzig an. Die Platzierungsspiele beginnen um 14 Uhr.

Die Meidericher B-Jugend steht im Rahmen der Möglichkeiten im Saft. Am vergangenen Wochenende hatte das Team ein Testspiel gegen eine US-Auswahl bestritten. Die Partie in Meiderich endete 2:2.

