Der MSV Duisburg hat 3992 Dauerkarten verkauft

Duisburg. Der MSV Duisburg hat die erste Verkaufsphase für Dauerkarten beendet. Der DFB hat die Partien bis zum zehnten Spieltag termingenau angesetzt.

Am späten Dienstagabend endete die erste Phase des Dauerkartenverkaufs des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg. Der Klub setzte dabei 3992 Saisontickets ab. Eine zweite Verkaufsphase soll erst im Dezember oder Januar zur Rückrunde erfolgen. Der MSV begründet dieses Prozedere mit der weiterhin komplizierten Corona-Situation.

Der MSV Duisburg gab zum Thema Dauerkarten bekannt: „Solange es SARS-CoV-2-bedingte Restriktionen gibt (z.B. eingeschränkte Kapazität, etc.), hat die Dauerkarte 21/22 keine Gültigkeit. Im Falle von sogenannten SARS-CoV-2-Restriktionen erfolgt dann ein Online-Tageskartenverkauf für das jeweilige Restriktionsspiel zunächst exklusiv unter den Dauerkarten-Inhabern der Saison 21/22. Sie bekommen in diesem Fall einen anteiligen Online-Gutschein in Höhe des Tageskartenpreises der erworbenen Dauerkarten-Kategorie pro Spiel mit Restriktionen. Somit ist gesichert, dass Dauerkarten-Inhaber der Saison 21/22 kostenneutral, also ohne „Doppeltzahlung“, das Restriktionsspiel nach Verfügbarkeit besuchen können.“ Wie der Verein zudem mitteilte, soll der Tageskarten-Verkauf in Kürze starten.

Über 6400 Tickets für das Duisburger Turnier verkauft

Für das Turnier um den Schauinslandreisen-Cup der Traditionen in der MSV-Arena am Samstag hatte der Klub am Mittwoch-Nachmittag 6403 Karten verkauft. Der MSV spielt den Pokal mit den Bundesligisten Borussia Dortmund und VfL Bochum aus. Die Spielzeit der Partien beträgt jeweils 45 Minuten. Beide Gästeklubs verfügen über gesonderte Kartenkontingente. Insgesamt sind am Samstag 10.395 Zuschauer im Stadion zugelassen. Die Besucher müssen getestet, geimpft oder genesen sein. Das Turnier beginnt um 15 Uhr, Einlass ist bereits zum 13.30 Uhr.

Der MSV Duisburg spielt montags in München

Der Deutsche Fußball-Bund hat nun die Spieltage drei bis zehn terminiert. Der MSV Duisburg wird einmal montags am Ball sein: am 13. September bei Türkgücü München. Der DFB hat diese Partie im Stadion an der Grünwalder Straße angesetzt. In der letzten Saison trugen die Zebras ihr Gastspiel bei Türkgücü im Olympiastadion aus.

Die ersten zehn MSV-Termine: VfL Osnabrück – MSV Duisburg (Freitag, 23. Juli, 19 Uhr), MSV – TSV Havelse (Freitag, 30. Juli, 19 Uhr), 1. FC Saarbrücken – MSV (Samstag, 14. August 14 Uhr), 1. FC Magdeburg – MSV (Samstag, 21. August, 14 Uhr), MSV – SV Wehen Wiesbaden (Mittwoch 25. August, 19 Uhr), Borussia Dortmund II – MSV (Sonntag, 29. August, 13 Uhr), MSV – Würzburger Kickers (Samstag, 4. September, 14 Uhr), Türkgücü München – MSV (Montag, 13. September, 19 Uhr), MSV – Eintracht Braunschweig (Samstag, 18. September, 14 Uhr), Viktoria Köln – MSV (Samstag, 25. September, 14 Uhr).

