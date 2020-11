Der MSV Duisburg braucht einen Sportvorstand

Die Trennung von Torsten Lieberknecht ist sportlich nachzuvollziehen. Der Fußball-Lehrer schaffte es nicht, die Mannschaft nach dem – unnötigen und in vielerlei Hinsicht verhängnisvollen – Nichtaufstieg im Sommer in die Spur zu bringen. In den Heimspielen gegen Uerdingen, Saarbrücken und nun Köln lieferte das Team phasenweise erschreckende Vorstellungen ab. Der Coach fand am Ende kein Mittel mehr, das Ruder herumzureißen.

Lieberknechts Amtszeit war geprägt von Widrigkeiten, für die der 47-Jährige zum großen Teil nichts konnte. Er fand bei seinem Amtsantritt eine Mannschaft vor, in der es drunter und drüber ging. Auch wenn das Team im Frühjahr 2019 fahrlässig etliche Punkte liegen ließ: Der Zweitliga-Abstieg war hausgemacht, der MSV ist sehenden Auges ins Verderben gestürzt.

Dann kam Corona. Die Pandemie war nicht der Hauptgrund für den verpassten Aufstieg, sie war aber dennoch ein Bremsklotz. In dieser Saison ließ das Virus eine geordnete Arbeit kaum noch zu. Corona-Fälle, Quarantäne – hinzu kam die langwierige Erkrankung von Schlüsselspieler Moritz Stoppelkamp.

Mit dem Ende der Amtszeit von Torsten Lieberknecht ist einmal mehr ein Traum geplatzt: die Vision, dass endlich einmal ein Trainer in Duisburg eine Mannschaft über viele Jahre aufbauen und formen kann. Nach Ilia Gruev war Lieberknecht der zweite Trainer in Folge, der das Zeug dazu hatte, dies umzusetzen.

Der MSV Duisburg verliert einen authentischen Trainer

Mit Lieberknecht verliert der MSV einen Trainer, der authentisch ist; einen Coach, der für den ursprünglichen Fußball steht – wohltuend in Zeiten, in denen sich der Fußball mit der Macht des Geldes immer weiter von der Basis der Fans entfernt und seine Strahlkraft verliert.

Am Erfolg des Nachfolgers wird sich auch Sportdirektor Ivica Grlic messen lassen müssen. Der Nachweis, dass die aktuellen Transfers greifen, steht noch aus. Bislang konnten sich nur Innenverteidiger Tobias Fleckstein und Außenverteidiger Max Sauer aus dem Kreis der Neuen behaupten. Die personellen Verluste sind bisher nicht kompensiert. Auch der Sportdirektor steht auf dem Prüfstand.

Der MSV Duisburg schaffte die Konsolidierung bislang nicht

Der Blick richtet sich hier nun auf die Zeit nach dem Lizenzentzug im Jahr 2013. Präsident Ingo Wald darf sich auf die Fahne schreiben, einen zerstrittenen Verein befriedet zu haben. Er schaffte auch die Basis einer wirtschaftlichen Konsolidierung. Der Haken an der Sache ist, dass die Gesundung nur mit dem sportlichen Erfolg – die dauerhafte Zugehörigkeit zur 2. Bundesliga – möglich ist. Und dies ist dem Klub nicht gelungen.

Ivica Grlic ist der einzige Funktionär mit sportlicher Kompetenz. Überfällig ist die schon vor Monaten angekündigte Besetzung eines Sportvorstandes, der allerdings mehr Kompetenzen haben muss als die eines Beraters.