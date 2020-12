Der Mannschaft des VfB Homberg winkt eine Belohnung

Einmal müssen die Regionalliga-Kicker des VfB Homberg noch auf die Zähne beißen. Am Mittwochabend wartet im PCC-Stadion um 19.30 Uhr das vierte Spiel binnen zehn Tagen auf die Gelb-Schwarzen – und mit dem Sechs-Punkte-Duell gegen den SV Bergisch Gladbach 09 ein äußerst wichtiges dazu. „Es wird vielleicht ein bisschen wehtun. Aber einmal müssen wir das Gaspedal noch voll durchdrücken“, hofft Sunay Acar im zweiten Kellerduell in Folge auf den zweiten Sieg in Folge. Und dafür lockt der Trainer seine Kicker auch noch mit einem Extra-Bonbon: „Wenn den Jungs das gelingt, bekommen sie das Wochenende frei.“

Das Polster weiter ausbauen

In der Meisterschaft sind die Homberger mit ihrem spielfreien Wochenende an der Reihe, das ursprünglich für Samstag angesetzte Verbandspokal-Spiel beim SV Sonsbeck ist dem aktuellen Corona-Lockdown im Amateurfußball zum Opfer gefallen. Ob es auch ein trainingsfreies Wochenende wird, können die VfB-Kicker am Mittwoch selbst entscheiden. Dabei wird der Blick auf die Tabelle den Hombergern Motivation genug sein. „Wir können uns richtig Luft verschaffen“, wissen Acar und sein Team um die Gelegenheit, sich mit einem Sieg in der Nachholpartie vom neunten Spieltag auf sieben Zähler von den Abstiegsrängen absetzen zu können. Zumal die Homberger am kommenden 19. Spieltag eben aussetzen müssen, wäre ein weiteres Polster umso besser, um mit den dann noch ausstehenden drei Partien die Hinrunde möglichst auf einem Nichtabstiegsplatz beenden zu können. Im Falle eines erneuten Saisonabbruchs könnte dieses Abschneiden immerhin womöglich über den Klassenerhalt entscheiden.

Das ist auch den Hombergern bewusst. Doch ohnehin wollen diese gegen den Drittletzten, der als einziges Team auf den Abstiegsplätzen gegenüber dem VfB ein Spiel im Rückstand ist, schlicht ihren guten Lauf fortsetzen – und sich für das 0:2 revanchieren, das die Gladbacher ihnen vor fast genau einem Jahr am Rheindeich beigebracht hatten. „Das hat richtig wehgetan – den Hieb wollen wir ihnen jetzt sportlich zurückgeben“ ballt der Coach die Faust. „In dem Spiel haben wir viel Lehrgeld bezahlt, aber das wollen wir uns jetzt wiederholen. Unsere Mannschaft zeigt in diesem Jahr ein anderes Gesicht als in der letzten Saison. Das haben wir gegen Bonn gezeigt, und das wollen wir jetzt gegen Bergisch Gladbach bestätigen“, hofft Acar an die gute Leistung beim wichtigen 3:1-Sieg am Samstag über den BSC anschließen zu können.

Dabei begegnet der Trainer dem sechs Punkte schlechter stehendem Konkurrenten mit Respekt. „Das ist eine sehr zweikampfstarke und physisch gute Truppe, die vorne wuchtige und kopfballstarke Spieler hat. Da müssen wir voll dagegenhalten und taktisch clever sein.“

Personell kann Acar bei dem Versuch, die 09er mit diesen Mitteln auf neun Punkte zu distanzieren, bis auf die langzeitverletzten Spieler aus dem vollen Kader schöpfen. Einige Kicker sind nach dem zurückliegenden Programm zwar leicht angeschlagen oder gehen auch einfach nur schlicht etwas auf dem Zahnfleisch. Aber dafür winkt ja ein freies Wochenende, wenn sie noch einmal auf die Zähne beißen . . .