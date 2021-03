Der KFC Uerdingen bleibt hinter dem MSV Duisburg

Foto: Frank Wenzel/Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de / imago images/Eibner

Duisburg. Der KFC Uerdingen spielt 1:1 gegen den FSV Zwickau. Der nächste Gegner des MSV Duisburg lässt aufhorchen.

Der Nachbar bleibt ein wenig auf Distanz. Fußball-Drittligist KFC Uerdingen verpasste es am Samstag, am MSV Duisburg vorbeizuziehen. Die Krefelder trennten sich in Lotte im Nachholspiel 1:1 (1:1) vom FSV Zwickau. Ronny König traf für Zwickau, Adriano Grimaldi glich für den KFC aus.

Damit steht der MSV auch nach der Länderspielpause auf Platz 14. Die Zebras weisen 34 Punkte auf. Es folgen der FC Bayern München II und der KFC Uerdingen mit 33 Zählern auf den Plätzen 15 und 16. Der Vorsprung der Zebras auf den ersten Abstiegsrang, den weiterhin der 1. FC Magdeburg einnimmt, beträgt drei Punkte.

MSV Duisburg spielt beim SC Verl

Zudem ist die Tabelle fast begradigt. Nur noch das Nachholspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen den FSV Zwickau steht aus. Diese Partie soll am 7. April über die Bühne gehen. Die Roten Teufel stehen mächtig unter Druck, ihr Rückstand zum rettenden Ufer beträgt aktuell sieben Punkte.

Der MSV spielt am Samstag beim SC Verl. Der Aufsteiger präsentierte sich in einem Testspiel beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf in guter Verfassung und spielte 2:2.