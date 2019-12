Duisburg. Bajram Ibraimov will beim MBC Duisburg mit seinen Söhnen Ali und Amir den Sprung in die Bundesliga schaffen. Amir hat noch höhere Ziele.

Der Familienbetrieb des Billardvereins MBC Duisburg

Es gilt bei Jungs als uncool, zu weinen. Doch Amir Ibraimov spricht stolz über seine Tränen. Der Elfjährige spielt beim MBC Duisburg in der Dreiband-Billard-Verbandsliga. Die vierte Liga, die Großen der Karambol-Disziplin waren im Vereinsheim an der Brückelstraße schon seit Jahren nicht mehr zugegen. Eine dieser Billard-Ikonen ist Weltklassespieler Martin Horn. „Er ist das größte Talent in diesem Alter, das ich in Deutschland je gesehen habe“, so der 48-Jährige über ihn. „Als er das sagte, musste ich weinen“, erzählt Amir – mit einem Lächeln.

Natürlich klassisch mit Weste und Handschuh: Amir Ibraimov, dessen Höchstserie schon bei zehn Bällen liegt. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

Der Schüler, der die sechste Klasse der Gesamtschule Meiderich besucht, spielt in einer besonderen Mannschaft. Mit seinem Vater Bajram (42), der früher für die BSG Duisburg in der Bundesliga am Tisch stand. Mit seinem Bruder Ali (18), der als Jugendfußballer – unter anderem beim DSV 1900 und bei TuRa 88 – eine vielversprechende Laufbahn als Amateurkicker im Blick hatte, aufgrund eines Meniskusschadens aber die Schuhe gegen den Queue eintauschte. Und mit Sascha Ciupke, der seit Jahrzehnten ein Freund der nordmazedonischen Familie ist und im Sommer von der BSG zu den Meiderichern wechselte. Bajram Ibraimov: „Sascha kenne ich länger als meine Frau.“

Als Amir erst wenige Monate auf der Welt war, entstand ein witziges Foto. Der Knirps auf Papas Schoß – mit einem Billard-Queue in den Armen. Nur wenige Jahre später – mit acht – stand der Junge dann auch tatsächlich am Tisch. Die vermeintlich einfache Einsteiger-Spielart, die Freie Partie, war nicht sein Ding. Ausgerechnet in der Königsdisziplin, dem Dreiband, versetzte er von Beginn an seinen Vater ins Staunen: „Er erkannte auf dem Tisch Lösungen für die kompliziertesten Konstellationen.“

Amir rückte schnell als Ersatzspieler in die Meidericher Liga-Mannschaft auf. Sein Vater nahm ihn mit zu großen Turnieren. Die Namen der Stars kann Amir Ibraimov herunterbeten wie seine Klassenkameraden die Spieler ihrer Lieblings-Fußball-Mannschaften. Eddy Merckx, Dick Jaspers, Frédéric Caudron. Amir kennt sie alle und viele kennen auch ihn schon.

Trainingsstunden mit Martin Horn

Bei der Dreiband-Weltmeisterschaft in Viersen zeigte er an einem Tisch im Foyer sein Können. „Wer ist dieser Junge?“, hat ein Weltverbandsfunktionär gefragt und ihn in die Billardakademie nach Spanien eingeladen. Martin Horn schenkte dem amtierenden Deutschen Vizemeister seiner Altersklasse zwei Trainingsstunden. Die spanische Dreiband-Legende Daniel Sanchez schwärmte ebenfalls schon. Auch Helmut Kaspers, langjähriger Präsident der BSG Duisburg, ist begeistert von Amir und Ali: „Wenn ich im Lotto gewinne, fahre ich mit beiden Jungs von Weltcup zu Weltcup.“

Im Teampokal setzte der MBC Amir in dieser Saison in der Achtelfinalpartie gegen den BC Grüner Tisch Buer auf Position eins ein, weil er unbedingt einmal gegen den Nationalspieler Stefan Galla antreten wollte. Immerhin: Amir konnte bei der 15:40-Niederlage seine Punkte machen.

In diesem Jahr nahm er zusammen mit seinem Vater am Weltcup in der Türkei teil. „In der ersten Runde traf er ausgerechnet auf mich“, ärgerte sich Bajram Ibraimov. Im Januar geht’s nun erneut zum Weltcup-Turnier – der Junge hofft auf eine attraktivere Auslosung. Mit Papa kann er täglich im heimischen Keller trainieren.

Die Väter bringen die Söhne mit

Die Verbandsliga-Mannschaft der Meidericher lebt vom Familiengeist. „Ich spiele in dem Team wegen Amir“, sagt Ali und fügt hinzu: „Ich möchte, dass unser Vater auch weitermacht.“ Und Bajram Ibraimov spielt, um seine Söhne an den Sport zu binden. „Im deutschen Billardsport mangelt es am Nachwuchs. Da liegt es an uns Vätern, die Söhne mitzubringen“, sagt Bayram Ibraimov. Da gibt es ein großes Vorbild. Die belgische Legende Raymond Ceulemans (82) hat mittlerweile schon seine Enkel am Start.

Der MBC hat mit dieser Mannschaft Großes vor. „Wir wollen den Duisburger Billardsport wieder nach vorne bringen und mittelfristig in die Bundesliga aufsteigen. Und das ist auch möglich“, sagt Bajram Ibraimov. Und sein Sohn Ali unterstreicht: „Ich möchte das genau in dieser Konstellation schaffen. So eine Mannschaft ist einzigartig.“

Der kleine Amir hat noch viel Größeres vor. Auf die Frage, was er im Billardsport erreichen will, antwortet der Elfjährige keck: „Ich will Weltmeister werden.“ Bis wann? „Wenn ich 20 bin.“

Amir Ibraimov lächelt dabei.