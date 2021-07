Der Ex-Duisburger Kevin Wolze trainiert beim SV Straelen

Duisburg. Der frühere Duisburger Kevin Wolze trainiert derzeit beim Regionalligisten SV Straelen. Der Verteidiger ist aktuell vereinslos.

Fußball-Regionalligist SV Straelen hat in diesen Tagen einen prominenten Trainingsgast in seinen Reihen. Kevin Wolze, von 2011 bis 2019 Profi beim MSV Duisburg in der 2. und 3. Liga, hält sich aktuell beim SVS fit. Eine Verpflichtung ist aktuell noch kein Thema.

Nach dem Abstieg mit dem MSV vor zwei Jahren heuerte Kevin Wolze beim VfL Osnabrück, der gerade in die 2. Bundesliga aufgestiegen war, an. Der heute 31-Jährige feierte mit seinem neuen Klub am Ende der Saison 2019/20 den Klassenerhalt. Die Niedersachsen beendeten das Spieljahr auf dem 13. Rang. Kevin Wolze bestritt für den VfL 17 Partien und erzielte zwei Tore. In der Folgesaison erwischte es den Traditionsverein jedoch. Osnabrück landete auf dem 16. Platz und scheiterte in der Relegation am Drittligisten FC Ingolstadt 04. In Bayern verlor der VfL 0:3, im Rückspiel reichte ein 3:1-Sieg folglich nicht mehr zum Klassenerhalt. Einschließlich der Relegation kam Kevin Wolze in der vergangenen Saison auf 25 Einsätze.

Kevin Wolze im April 2019 im Trikot des MSV Duisburg. Foto: firo Sportphoto/Ralf Ibing / firo Sportphoto

Nach dem Abstieg zählte Kevin Wolze zu den Spielern, mit denen der VfL nicht mehr plante. „Ich gehe nicht im Groll“, sagte der Ex-Duisburger gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ). Wolze ist somit aktuell vereinslos. Nach offizieller Lesart hält sich der frühere MSV-Kapitän, der auf 190 Zweitliga-Spiele und 88 Partien in der 3. Liga zurückblicken kann, beim SV Straelen nur fit. Er war indes auch schon in zwei Testspielen für den SVS am Ball.

Verpflichtung nicht ausgeschlossen

Offiziell steht eine Verpflichtung des gebürtigen Wolfsburgers noch nicht im Raum. „Das kann ein Thema werden, denn er fühlt sich auch ganz wohl bei uns“, will SVS-Trainer Benedict Weeks nicht ausschließen, dass sich die Dinge in eine neue Richtung entwickeln. Vereinschef Hermann Tecklenburg, der dies entscheiden würde, weilt aktuell aber noch im Urlaub. Sollte der Transfercoup gelingen, würde Wolze in der kommenden Saison auch in Duisburg spielen: im Regionalliga-Match gegen den VfB Homberg.

