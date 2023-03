Der erste Neue: Jonas Haub kehrt zum VfB Homberg zurück

Duisburg. Nach einigen Vertragsverlängerungen steht der erste Neuzugang beim VfB Homberg fest – es ist ein alter Bekannter.

Bei der Personalplanung für die nächste Saison ist der VfB Homberg wieder einen Schritt weiter. Nach den Vertragsverlängerungen von Philipp Gutkowski, Justin Walker, Ahmad Jafari und jüngst Tim Ulrich konnte Sportchef Frank Hildebrandt nun den ersten externen Neuzugang für die kommende Spielzeit beim VfB gewinnen – gleich, ob diese erneut der Fußball-Oberliga oder, was weiterhin nicht auszuschließen ist, in der Landesliga stattfinden wird.

Der „Neue“ ist dabei ein am Rheindeich Altbekannter. Bereits von 2017 bis 2019 kickte Jonas Haub für den VfB, von dem er sich mit dessen Regionalliga-Aufstieg in Richtung TVD Velbert verabschiedet hatte.

Für den aktuellen Liga-Konkurrenten hat der Rechtsverteidiger seitdem bislang 61 Duelle in der Oberliga Niederrhein bestritten. Beim VfB war der 26-Jährige, der auch im rechten Mittelfeld einsetzbar ist, in zwei Spielzeiten 51 Mal in der Oberliga am Ball, wobei ihm drei Tore und zwölf Assists gelangen.

