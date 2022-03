Der Duisburger Sven Wies gibt in Dubai sein Debüt als Profi

Duisburg. Sven Wies bestreitet in Dubai seinen ersten Wettkampf als Profi. Bei der Premiere geht es für ihn aber nicht über seine bevorzugte Distanz.

Der große Tag ist da: Am Samstagvormittag bestreitet Triathlet Sven Wies vom Duisburger SV 98 seinen ersten Wettkampf als Profi. Beim Ironman 70.3 in Dubai geht es über die Mitteldistanz – für den Langstreckenexperten Wies also eine Art Aufgalopp, ehe es dann Anfang April beim Ironman South Africa erstmals so richtig ernst wird.

Das heißt jetzt naturgemäß nicht, dass der 34-Jährige sein Profidebüt mit halbem Ehrgeiz bestreitet. „Es ist eben nicht meine Distanz, das ist mir bewusst“, sagt Wies, der sich seit Dienstag in dem Emirat am Persischen Golf aufhält. „Wir haben eine Temperatur von 30 Grad, am Wettkampftag werden es 32 Grad sein“, berichtete er vorab. Es komme für ihn, so Wies, darauf an, in seiner Spezialdisziplin, dem Schwimmen, eine möglichst gute Zeit zu erzielen: „Ich möchte im vorderen Drittel aus dem Wasser kommen, um dann eine gute Gruppe für die Radstrecke zu erwischen. Beim Laufen will ich dann alles geben, was noch drin ist.“

Der Unterschied zur Amateurzeit wird schon beim Blick auf die Konkurrenz offensichtlich: In Dubai ist die „Crème de la Crème“ über die Mitteldistanz am Start. Der norwegische Olympiasieger von Tokio, Kristian Blummenfelt, gehört ebenso zum Favoritenkreis wie der Olympiavierte Marten Van Riel aus Belgien und der Dubai-Vorjahressieger, der Däne Daniel Lund Baekkegård. (T. K.)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg