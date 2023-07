Der Duisburger SV 98 trauert um Gisela Niechcial

Duisburg. Die frühere Duisburger Schwimmtrainerin verstarb im Alter von 76 Jahren. Sportlerinnen und Sportler verneigen sich.

Der Duisburger SV 98 und die Duisburger Schwimmszene tragen Trauer. Im Alter von 76 Jahren ist am Montag die langjährige Trainerin Gisela Niechcial verstorben. Sie prägte über viele Jahre den Schwimmsport in Duisburg.

„Das traf uns völlig unerwartet“, sagte Guido Niechcial, der Sohn der Verstorbenen, am Mittwoch im Gespräch mit der Redaktion. Im Internetnetzwerk Facebook schrieb der frühere Wasserballer: „Wir werden dich alle sehr vermissen, aber bei jedem Besuch im Schwimmbad und vielen anderen Gelegenheiten an dein Lebenswerk erinnert.“

Gisela Niechcial führte die Duisburger Schwimmerinnen und Schwimmer in den 80er-Jahren an die deutsche Spitze. Als Trainerin der SG Duisburg – damals gab es mit der SG Sportpark Wedau, der unter anderem der ASCD angehörte, eine zweite Startgemeinschaft in der Stadt – verbuchte Niechcial mehrere Erfolge. Unter anderem mischten Britta Dahm, Sandra Dahmen, Kirsten Franzolet, Petra Krapoth und Stefan Menzel in der Spitze mit. Britta Dahm wurde 1987 gleich in drei Disziplinen – über 50, 100 und 200 Meter Brust – Deutsche Meisterin. Zudem erschwamm sie vier deutsche Rekorde. In den 90er-Jahren trainierte auch der Essener Spitzenathlet Christian Keller zwischenzeitlich bei Gisela Niechcial und gewann Meistertitel für die SG Duisburg.

Auch abseits des Beckens setzte sich „Gilla“ Niechcial mit Herzblut für ihren Verein ein. So war sie auch in der Geschäftsstelle tätig. Ihr Mann Dietmar hatte lange als Sportlicher Leiter bei den Wasserballern des DSV 98 das Sagen.

Britta Schneider-Dahm mit Worten des Dankes

In den Sozialen Medien kondolierten viele Freunde und ehemalige Schützlinge. Sie würdigen Gisela Niechcial als eine harte, konsequente und disziplinierte Trainerin mit einem weichen Kern und Herz; eine Sportlerin, die Lebenswege prägen konnte. Britta Schneider-Dahm schrieb bei Facebook: „Die prägendste Person meiner Kindheit und Jugend ist leider von uns gegangen. Ich habe meiner ehemaligen Trainerin Gilla alles zu verdanken, was ich sportlich erreicht habe. Sie war für mich die beste Trainerin, die es gab, hat sie doch mit ihrem untrüglichen Auge für Technik und Stil mich und das Brustschwimmen der Achtziger Jahre geprägt.“

Christian Keller schreibt: „Gilla hat so viele Menschen mit auf ihre Reise genommen und hat mich in einer sehr schwierigen Phase meine Sportler Lebens begleitet und wieder in die Erfolgsspur geführt. Dafür bin ich unendlich dankbar.“ Der frühere DSV-Wasserballer Stefan Diebäcker erinnert sich: „Eine Frau mit Ecken und Kanten, in der Sache schon mal kompromisslos, aber auch mit einem großen Herzen und dem richtigen Händchen, in jungen Jahren meinen sportlichen Ehrgeiz zu entfachen.“ Und auch der frühere 98-Torwart Santiago Chalmovsky verneigt sich vor Gisela Niechcial: „Eine der Großen des Schwimmsports tritt ab. Sie hatte auch immer ein Auge und Ohr für uns Wasserballer. Danke Gisela für die Zugewandtheit und moralische Unterstützung, wenn es mal nicht so gut lief.“

