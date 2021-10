Der Duisburger SV 1900 hat einen neuen Trainer gefunden

Duisburg. Die Trainersuche des Duisburger SV 1900 ist beendet. Hamborn 07 feiert in der Landesliga einen Sieg. Genc-Krise geht weiter.

Frust beim Duisburger SV 1900 und beim SV Genc Osman Duisburg. Erleichterung bei Hamborn 07. Die Löwen gewannen in der Fußball-Landesliga ihr Heimspiel gegen den FC Remscheid, währen die beiden anderen Duisburger Teams im Krisenmodus verbleiben.

Hamborn 07 – FC Remscheid 2:1 (2:1): „Das war ein äußerst intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen“, resümierte 07-Trainer Stefan Janßen. „Am Ende war es ein Sieg des Willens“, freute sich der Coach über eine starke Moral seiner Mannschaft.

Die Partie begann für die Gastgeber mit einem Dämpfer. In Anschluss an einen Eckball markierte Armen Shavershyan in der neunten Minute das 0:1. Doch die Löwen steckten den Rückschlag weg. Schon sieben Minuten später glich Julian Bode nach einer schönen Kombination mit Timm Golley aus. Der Saarbrücker Ex-Profi bereitete auch das 2:1 der Hamborner in der 24. Minute vor. Kevin-Dean Krystofiak verwertete den Freistoß des Kapitäns per Kopf zum 2:1.

Golley verdiente sich somit diesmal als Vorbereiter eine Auszeichnung. Allerdings wurde die Freude darüber getrübt. Kurz nach der Pause musste Golley mit einer Adduktorenzerrung vom Feld. Der Routinier wird am Montag einen Arzt konsultieren, Stefan Janßen befürchtet eine längere Ausfallzeit.

Nach der Pause erhöhte Remscheid den Druck, erspielte sich aber kaum hochkarätige Chancen. „Kevin-Dean Krystofiak war unser Turm in der Schlacht“, lobte Janßen seinen Innenverteidiger.

Markus Kay (links) ist der neue Cheftrainer beim DSV 1900. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Duisburger SV 1900 – Mülheimer FC 97 1:3 (0:2): Nachdem die Schwarz-Roten in der Vorwoche ihr erstes Spiel unter Interimstrainer Emre Camdali gewonnen hatten, bekamen sie es nun mit dem Tabellenzweiten zu tun, der sich letztlich auch durchsetzte. „Du musst von Beginn an wach sein, das waren wir nicht“, sagte Camdali über die verschlafene Anfangsviertelstunde, die der MFC durch eine kurze Eckenvariante und einem Tor von Anil Yildirim bestrafte (9.). „Wir sind dann besser ins Spiel gekommen, kassieren aber das 0:2“, so Camdali über das Gästetor von Delowan Nawzad (23.). Kurz zuvor hatte Mike Wiedemann die Chance zum Ausgleich.

„Zur zweiten Halbzeit haben wir doppelt gewechselt, wollten mehr riskieren“, erklärt Camdali. Doch schon zwei Minuten nach Wiederbeginn erhöhte Yildirim mit seinem zweiten Treffer auf 3:0 für den MFC. Zwar brachte Moreno Mandel die Gastgeber in der 58. Minute auf 1:3 heran, „doch es wurde dann sehr schwer“, so Camdali. Der DSV ist nun Zehnter, steht damit aber weiterhin über dem „Strich“ stehen, der die Abstiegsränge vom Rest der Liga trennt. Derweil ist klar, wer der neue Trainer wird. „Wir haben mit Markus Kay einen erfahrenen Trainer verpflichtet, der zudem Duisburger ist“, sagt Guido Becker, der 2. Vorsitzender. Kay war zuletzt Co-Trainer beim Oberligisten SC Düsseldorf-West.

SV Genc Osman Duisburg – SpVgg Steele 03/09 0:2 (0:0): Unterhalb dieses Strichs stehen die Neumühler mit nach wie vor vier Punkten und aktuell sechs Zählern Rückstand auf das rettende Ufer. Genc musste gegen den Tabellenführer ran, verlor die Partie aber nach lange Zeit sehr ordentlicher Leistung durch einen Doppelschlag in der 67. und 73. Minute, mit dem Maurice Muschalik und Aiman Ramadan den Sieg des Spitzenreiters aus Essen sicherten. „Es ist bitter. Das ist schon langsam kein Pech mehr“, sagte Genc-Trainer Haluk Piricek.

Genc Osman Duisburg: Neuzugang schon verletzt

„Wir hätten vor der Pause mit 3:0 führen müssen. Nicht können, müssen“, erklärte der Coach. „Aktuell sind die Köpfe bei den Jungs einfach nicht frei. Wir brauchen ein Erfolgserlebnis. Dann klappt es wieder“, fiebert Piricek einem Erfolg entgegen. Der neue Offensivmann Jeremiah Osei konnte nur eine Viertelstunde lang mitmachen, ehe er aufgrund einer Leistenverletzung ausgewechselt werden musste; für ihn kam sein Namensvetter Reid Osei. Außerdem kam auch Barkin Cömert nicht beschwerdefrei durch die Partie: bei ihm deutet sich eine Muskelverletzung an.

Eine große Aufgabe liegt nun am Dienstag vor Genc: Nachdem sich die Neumühler in der ersten Runde des Niederrheinpokals im Elfmeterschießen gegen den VfB Homberg durchgesetzt hatten, geht es am Dienstag nun zu Rot-Weiß Oberhausen. Eine Chance, ohne Druck befreit aufzuspielen.