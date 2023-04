Am Montag kämpfen die E-Jugend-Kicker bei der GSG Duisburg wieder um den Stadtpokal.

Jugendfußball Der Duisburger E-Jugend-Stadtpokal geht in die 35. Runde

Duisburg. Die GSG Duisburg richtet am 1. Mai das Turnier um den E-Jugend-Stadtpokal aus. Die Großenbaumer freuen sich über eine lange Tradition.

Der Mai kommt – und traditionell richtet die GSG Duisburg in Kooperation mit dem Stadtsportbund Duisburg das Turnier um den E-Jugend-Fußball-Stadtpokal aus. Am Montag, 1. Mai, geht es um 9.45 Uhr mit der Auslosung der Vorrundengruppen los. Ab 10 Uhr rollt auf der Vereinsanlage der GSG Duisburg an der Großenbaumer Allee der Ball.

Die GSG Duisburg richtet dieses Turnier nun schon zum 35. Mal aus. Früher kämpften die Knirpse im alten We­daustadion um den Turniersieg, seit dem Umbau der Arena geht es an der Großenbaumer Allee um Stadtpokalehren. „Wir freuen uns über die lange Tradition“, sagt Turnierleiter Elmar Hof, der beim E-Jugend-Stadtpokal ein Mann der ersten Stunde ist. Hof führt nach dem Tod von Klaus Willersen die Tradition seit vielen Jahren fort.

29 Vereine hatten für diese Auflage gemeldet, nach den Qualifikationsrunden sind acht Mannschaften übrig geblieben. Hof: „Das Interesse ist weiterhin sehr groß. Das freut uns natürlich.“ Neben Gastgeber GSG Duisburg und Titelverteidiger VfB Homberg sind der FSV Duisburg, der Rumelner TV, die Turnerschaft Rahm, der SV Genc Osman Duisburg, der SV Haesen-Hochheide, Viktoria Buchholz und die SG Duisburg-Süd dabei.

GSG Duisburg: Das Finale steigt um 15.20 Uhr

In der letzten Qualifikationsrunde kam es zu folgenden Ergebnissen: Hamborn 07 – Turnerschaft Rahm 3:4, DJK Vierlinden – DJK Lösort Meiderich 5:1, SV Genc Osman Duisburg – TuS Mündelheim 2:0, SV Wanheim 1900 – Rumelner TV 1:5, SV Haesen /Hochheide – Preußen Duisburg 3:2, Viktoria Buchholz – VfL Wedau 7:2, SG Duisburg-Süd – Rhenania Hamborn. 4:2, FSV Duisburg – SV Duissern. 5:0.

Vor dem Turnierbeginn am Montag erfolgt die Gruppenauslosung. Die Gruppenspiele beginnen um 10 Uhr. Um 14.30 Uhr beginnt die Endrunde mit den Platzierungsspielen. Das Finale ist für 15.20 Uhr vorgesehen, gegen 15.40 Uhr steht die Siegerehrung in Großenbaum auf dem Programm.

