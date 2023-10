Der Duisburger Caspar Jander jubelt mit dem DFB-Team

Duisburg. Der Mittelfeldspieler des MSV Duisburg steht am Montag vor seinem vierten Länderspieleinsatz für die deutsche U 20.

Der dritte Einsatz, der erste Sieg: Caspar Jander kam am Freitag beim 2:1-Erfolg der deutschen U-20-Nationalmannschaft in Leira in der 73. Minute für Jens Castrop (1. FC Köln) ins Spiel. Der Mittelfeldspieler des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg durfte wenig später mit seinen Kollegen jubeln. Mika Baur vom SC Freiburg erzielte in der 86. Minute den Siegtreffer für die DFB-Auswahl. Am Montag ist der 20-Jährige erneut international im Einsatz. Um 18 Uhr trifft das deutsche Team in Dreieich bei Frankfurt auf Tschechien.

Caspar Jander fasst in der DFB-Auswahl damit weiter Fuß. Am 7. September hatte der gebürtige Münsteraner sein Debüt im DFB-Dress gefeiert. Beim 1:1 in Berlin gegen Italien spielte der Duisburger durch. Beim 1:1 in Polen vier Tage später war Jander 70 Minuten mit von der Partie.

Die Duisburger Verantwortlichen freuen sich darüber, dass ein Talent aus dem eigenen Stall höhere Weihen erfährt. Allerdings stellt sich der 20-Jährige einmal mehr ins Schaufenster. Im Sommer läuft der Vertrag des Mittelfeldspielers in Duisburg aus, dem MSV droht der Verlust des Spielers ohne Ablöse. Präsident Ingo Wald hatte unlängst betont, dass der MSV Jander nicht kampflos ziehen lassen werde. Die Chancen auf eine Vertragsverlängerung gelten allerdings als gering.

Der neue MSV-Coach Boris Schommers muss erst einmal kurzfristig denken: Er freut sich, dass Jander am Dienstag wieder zur Mannschaft stoßen wird. Aufgrund der DFB-Nominierung hatte der Spielverein eine Verlegung des Matches beim 1. FC Saarbrücken erreicht. Im Niederrheinpokal mussten die Zebras ohne ihren Leistungsträger auskommen. Mit Caspar Jander wäre die 0:1-Blamage beim Oberligisten KFC Uerdingen vielleicht abzuwenden gewesen. Aber wer konnte im Vorfeld schon ahnen, dass der MSV mit dem verbliebenen Profi-Personal so kläglich die Segel streichen sollte? Deutlich wurde aber einmal mehr, wie wichtig Jander derzeit für die Mannschaft ist.

Die Duisburger nahmen in der Liga am Wochenende die Zuschauerrolle ein. Die Konkurrenz hat dabei den Druck auf die Zebras erhöht. Der Rückstand zum rettenden Ufer ist für den MSV von zwei auf fünf Punkte angewachsen. Der kommende Gegner Arminia Bielefeld, der am Samstag ab 16.30 Uhr in der Schauinslandreisen-Arena antritt, feierte am Samstag nach einem 0:1-Rückstand gegen den SV Waldhof Mannheim noch einen 3:1-Sieg. Damit sprang der Zweitliga-Absteiger über den Strich auf den 15. Tabellenplatz.

Auch Rot-Weiß Essen, am Samstag, 28. Oktober, ab 14 Uhr der folgende Heimgegner, konnte am Freitag mit dem 2:1-Erfolg bei Borussia Dortmund II ein Zeichen in der Krise setzen. Dies will und muss auch der MSV schnell folgen lassen.

