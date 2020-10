Der bescheidene Held zwischen den Pfosten des MSV Duisburg

Duisburg. Torhüter Leo Weinkauf hatte mit einer überragenden Leistung entscheidenden Anteil in Unterhaching. Eine Verletzung trübt die Freude.

Am frühen Donnerstagmorgen kehrten die Drittliga-Fußballer des MSV Duisburg müde, aber glücklich aus Unterhaching zurück. Mit dem 1:0-Sieg in den Knochen fiel den Meiderichern später auch das Auslaufen leichter.

Der Blindflug – 17 Tage kein Spiel und kaum Training – im Sportpark Unterhaching glückte. Das kann für Rückenwind sorgen. Vielleicht bedurfte es eines Sieges unter schwierigen und kuriosen Bedingungen, um nach einem mäßigen Saisonstart eine Initialzündung zu erreichen.

MSV-Trainer Torsten Lieberknecht hatte vor der Partie gesagt, in solchen Situationen könnten Helden geboren werden. Nun ist beim Umfang mit Superlativen generell Sparsamkeit eine kluge Tugend – Torhüter Leo Weinkauf war am Mittwochabend aber zweifelsfrei der herausragende Spieler. Weinkauf selbst ist auch weit davon entfernt, sich mit einem Heldenstatus anzufreunden. Er bevorzugt die Bescheidenheit. „Ich bin froh, wenn ich der Mannschaft Rückhalt geben kann“, sagte Weinkauf nach der Partie und merkte dabei an, dass auch ein wenig Glück im Spiel gewesen sei.

In der vergangenen Saison gab es zwei bittere Patzer

Der 24-Jährige weiß, dass die Fallhöhe für einen Torhüter größer ist als für einen Feldspieler. Im Endspurt der letzten Saison musste er in den Spielen beim KFC Uerdingen und bei Viktoria Köln zwei bittere Patzer verdauen. Nun wird Weinkauf am Ende dieser Saison, wenn der MSV mit zwei bis drei Punkten Vorsprung über die Ziellinie gesprungen sein sollte, darauf verweisen können, dass er mit seiner Leistung in Unterhaching entscheidend dazu beigetragen hat.

Allerdings muss der MSV Duisburg eine neue Hiobsbotschaft verdauen. Leroy-Jacques Mickels wird mehrere Wochen ausfallen. Dies ergab die MRT-Untersuchung in der Buchholzer Unfallklinik am Donnerstag. Der Mittelfeldspieler zog sich eine „komplizierte Muskelverletzung mit Sehnenbeteiligung“ zu, wie es der MSV formulierte. Mickels verletzte sich in Unterhaching in der Schlussphase der ersten Halbzeit und musste kurz vor dem Pausenpfiff das Handtuch werfen.

Nachholspiele sind terminiert

Nicht nur der MSV siegte am Mittwochabend, sondern auch der Bezirksligist SV Walbeck. Der SVW besiegte im Qualifikationsspiel zum Niederrheinpokal die SGE Bedburg-Hau mit 3:2 und trifft damit in der ersten Runde des FVN-Pokals auf den MSV.

Die Partie soll im November über die Bühne gehen. Wann und wo die beiden Teams gegeneinander spielen können, ist noch offen. Das wird letztlich auch von den Corona-Regeln abhängen.

Der DFB hat mittlerweile die beiden Nachholspiele und die Spieltage 13 bis 16 terminiert. Die Zebras holen das Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken am Mittwoch, 4. November, um 19 Uhr nach. Am Dienstag, 17. November, 19 Uhr, steigt an der Wedau der zweite Versuch, das Spiel gegen den Halleschen FC auszutragen.

Die weiteren Ansetzungen: MSV Duisburg – SG Dynamo Dresden (Sonntag, 29. November, 13 Uhr), 1. FC Kaiserslautern – MSV Duisburg (Samstag, 5. Dezember, 14 Uhr), MSV Duisburg – SV Wehen Wiesbaden (Samstag, 12. Dezember, 14 Uhr), FC Bayern München II – MSV Duisburg (Mittwoch, 16. Dezember, 14 Uhr).