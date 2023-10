Der Aufwärtstrend der GSG Duisburg wird in Eller gestoppt

Duisburg. In der Bezirksliga muss die GSG Duisburg in Düsseldorf eine deutliche Niederlage hinnehmen. Der Trainer ist aber dennoch nicht unzufrieden.

Da war nichts zu holen. Gern hätte die GSG Duisburg in der Gruppe 1 der Fußball-Bezirksliga an ihren jüngsten Aufwärtstrend angeknüpft, aber im Auswärtsspiel bei der TSV Eller 04 ließ sich das nicht bewerkstelligen. Die Düsseldorfer Gastgeber setzten sich mit 3:0 (1:0) durch.

„Wir müssen uns eingestehen, dass die bessere Mannschaft gewonnen hat. Eller war in allen Belangen überlegen“, erklärte GSG-Trainer Dennis Charlier unverblümt. Als Kritik an seinen eigenen Kickern war das allerdings nicht gedacht – ganz im Gegenteil: „Ich ziehe den Hut vor meiner Mannschaft. Es ist schon eine Herausforderung im Amateurbereich, drei Spiele in einer Woche zu absolvieren. Wir haben in Gerresheim gewonnen, dann auch das Pokalspiel gegen Buchholz erfolgreich gestaltet. Und auch in Eller haben wir es gut gemacht.“

Gegen bärenstarke Hausherren reichte es dann eben nicht zu Zählbarem. Die TSV kam schon nach zehn Minuten zum Führungstreffer durch Claudio Gangi. Ein Freistoß der Großenbaumer landete dann am Pfosten – das war Pech. Nach Wiederbeginn machten die Düsseldorfer aber schnell alles klar. Fabian Stutz (53.) und Dennis Ordelheide (62.) schraubten das Ergebnis auf 3:0. Auch der Umstand, dass sich die Gastgeber durch eine gelb-rote Karte gegen Maxwell Nuako Bona (69.) selbst schwächten, änderte am Ausgang nichts mehr.

„Wir wissen, woran wir zu arbeiten haben“, sagt Dennis Charlier mit Blick auf das nächste Heimspiel. Am Sonntag, 15. Oktober, 15 Uhr, ist die Zweitvertretung von Ratingen 04/19 an der Großenbaumer Allee zu Gast.

