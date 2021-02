Der ASC Duisburg trauert um Axel Garnatz

Duisburg. Axel Garnatz verstarb im Alter von 76 Jahren. Nicht nur beim ASCD, sondern auch im Duisburger Sport, hinterlässt er eine große Lücke.

Der Duisburger Sport trägt Trauer. Axel Garnatz ist tot. Der 1. Vorsitzende des ASC Duisburg verstarb am Mittwoch im Alter von 76 Jahren. Nicht nur der ASCD trauert mit der Familie. Der Sport in dieser Stadt hat einen Funktionär verloren, der sich über Jahrzehnte mit Herzblut einbrachte – für seinen Verein, für den Wasserball, für die Belange des Sports.

Auf der Funktionärsebene gehörte Axel Garnatz zu den „großen Jungs“. Er war ein Macher, von deren Sorte es auch in Duisburg immer weniger gibt. 1980 wurde er beim ASCD Mitglied, vier Jahre später trat er sein erstes Amt an. Vier Jahrzehnte lang prägte Axel Garnatz die Erfolgsgeschichte des „Amateurs“ im deutschen Wasserball.

Als der Neudorfer im November 2019 75 Jahre alt wurde, ließ der Verein in einer Würdigung Ex-Nationalspieler Tobias Kreuzmann zu Wort kommen. „Axel ist die Mutter Beimer des Vereins mit der Bissigkeit von Uli Hoeneß“, so Kreuzmann damals. Garnatz schuf für die Sportler am Barbarasee ein Umfeld, das Leistungssport möglich machte. Das wurde in den letzten Jahren umso wichtiger, da die Konkurrenz aus Berlin und Hannover dem ASCD in wirtschaftlicher Hinsicht immer weiter enteilte.

Garnatz war ein Mann der klaren Worte. Die Bissigkeit des Duisburgers bekamen nicht nur Hannoveraner und Berliner zu spüren. Auch gegenüber den Verbandsfunktionären zeigte Axel Garnatz immer eine klare Kante. Er war gerne unbequem – um auf der Sachebene etwas zu erreichen. Nicht nur der ASCD lag ihm dabei am Herzen: Er setzte sich fortwährend für den westdeutschen Wasserball-Standort ein.

Triumph des ASC Duisburg im Jahr 2013

Im Mai 2013 ging wie für alle Vereinsmitglieder auch für Garnatz der größte sportliche Traum in Erfüllung. Endlich klappte es: Der ASCD setzte sich im Finale um die Deutsche Meisterschaft im eigenen Becken gegen die Wasserfreunde Spandau durch. Zuvor hatte das Team den Berlinern bereits den DSV-Pokal weggeschnappt. Insgesamt erlebte Axel Garnatz mit dem ASCD als Funktionär drei Pokalsiege (1989 in Solingen, 2010 in Esslingen und 2013 in Krefeld).

Seit 1997 stand Axel Garnatz dem ASCD als 1. Vorsitzender vor. Im März 2019 bestätigten ihn die Mitglieder noch einmal in seinem Amt. Axel Garnatz dachte nicht ans Aufhören. Nun hinterlässt er – nicht nur beim ASC Duisburg – eine große Lücke.

