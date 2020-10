Der ASC Duisburg brachte Silber aus Hannover mit

Duisburg. Die U 18 des ASC Duisburg erreichte bei der Endrunde der Deutschen Meisterschaft den zweiten Platz. Die U 14 schied in Nürnberg aus

Es war das turbulente Ende einer turbulenten Saison. Beim Endrundenturnier um die Deutsche Meisterschaft in Hannover freuten sich die U-18-Wasserballer des ASC Duisburg (ein Kooperationsteam aus ASCD und Bayer Uerdingen) über den Gewinn der Silbermedaille. „In meinen Augen war es ein würdiger Abschluss der verrückten Saison. Ich bin stolz auf meine Jungs und deren Leistung. Trotz der Corona-Pause haben sich einige individuell wirklich verbessern können“, zog Nils Elsenpeter, der das Team mit seinem „Co“ Lazar Kilibarda trainiert, eine positive Bilanz.

Doch auch dieses Wochenende stand wieder ganz im Zeichen der Coronavirus-Pandemie. Die Wasserfreunde Spandau 04, Erster der Hauptrunde und damit Favorit auf den Titel, konnten kurzfristig nicht antreten. Beim obligatorischen Coronatest gab es einen positiven Befund bei den Berlinern, die am Samstag Halbfinalgegner des ASCD gewesen wären. So zogen die Amateure kampflos ins Finale ein – ein Novum. Die Medaille war damit sicher. Im Endspiel trafen die Duisburger auf Gastgeber White Sharks Hannover, die sich ihrerseits zuvor gegen den SSV Esslingen mit 8:5 (2:1, 1:2, 2:1, 3:1) durchgesetzt hatten.

Duisburger verloren den Faden

Das Finale entwickelte sich zumindest in der ersten Halbzeit zu einem ausgeglichenen Duell. Zwei Mal konnten Maximilian Rompf und Patrick Freisem eine Führung der Niedersachsen ausgleichen. Kurz vor der Halbzeitpause vergaben die Amateure jedoch einen Fünfmeter – Hannover ging mit einer knappen Führung in die zweite Hälfte. „Nach der Halbzeit haben wir leider ein wenig den Faden verloren und mit zu leichten Fehlern die Sharks eingeladen“, sagte Elsenpeter.

Die White Sharks bestraften diese Schwächephase mit einem 4:0-Lauf und zogen somit spielentscheidend davon. An der 5:10 (1:1, 1:2, 1:5, 2:2)-Niederlage konnten die Duisburger trotz eines ausgeglichenen Schlussviertels letztlich nicht mehr rütteln.

Das Team (Tore in Klammern): Ivo Topolovac, Linus Happe, Andrei Covaci, Finn Plogmann, Constantin Poll, Patrick Freisem (2), Markus Gralek, Karl Mancini (1), Maximilian Rompf (2), Sam Eymael, Aleksandar Grujic, Mark Gansen, Jan Höhmann; Trainer: Nils Elsenpeter, Co-Trainer: Lazar Kilibarda, Betreuer: Uli Kleinen.

ASC Duisburg gab Führung aus der Hand

Auch die U14 des ASC Duisburg war am Wochenende im Einsatz. Das junge Team von Trainer Stefan Popovic und Djordje Tanaskovic verpasste allerdings beim Qualifikationsturnier in Nürnberg den Einzug in die Finalrunde.

Das insgesamt sehr eng getaktete Programm bescherte dem ASCD zum Start das Duell mit den Wasserfreunde Spandau 04, das die Berliner mit 19:6 (8:1, 3:2, 4:2, 4:1) deutlich für sich entscheiden konnten. Nur rund eine Stunde später wartete das Duell gegen den SSV Esslingen auf den ASCD. Zwar starteten die Duisburger in einer sehr ausgeglichenen Begegnung mit leichten Vorteilen, doch die Esslinger ließen sich nicht abschütteln Angetrieben vom starken Henrik Hermes, der vier Tore erzielte, lagen die Amateure vor dem Schlussviertel noch mit 9:8 in Front. In den verbleibenden Minuten gab der ASCD die Führung aber noch aus der Hand. Die Partie endete 12:12 (5:4, 2:1, 2:3, 3:4) aus Sicht der Amateure.

Am Sonntag startete das Popovic-Team gegen Gastgeber 1. FC Nürnberg wie die Feuerwehr (4:1). Doch das Spiel wurde zunehmend hektisch, kippte im dritten Viertel zugunsten des 1. FCN und die nervösen Duisburger konnten den Spieß nicht mehr umdrehen -- 6:7 (1:1, 3:1, 2:5, 0:0). „Das war eine wahnsinnig wichtige Erfahrung für unsere Mannschaft“, meinte Stefan Popovic. „Ich hoffe wirklich, dass dieses Team so zusammenbleibt. Ich glaube, dass diese Mannschaft noch einiges erreichen kann.“

Das Team: Gabriel Dungs, Yehov Hrynchuk, Elias Nosnik, David Pahl, Henrik Hermes, Josip Basic, Florian Dellmann, Laurens Mohrmann, Diego Fromme, Nando Tappe, Teodor Kerpenisan, Ansgar Otti, Jonas Hamacher, Sofija Ristivojevic.