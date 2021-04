Der AMC Duisburg hat einen neuen Vorstand

Duisburg. Norbert Zander und André Wichers lenken nun die Geschicke des Duisburger Motorsportvereins

Bei der Jahreshauptversammlung des AMC Duisburg 1950 wurde der Vorstand nach dessen Rechenschaftsbericht entlastet und neu gewählt. Der Vorstandsvorsitzende Robert Lünsmann (aus gesundheitlichen Gründen) und der 2. Vorstandsvorsitzende Reinhard Walther, der es aus beruflichen Gründen nicht mehr einrichten kann, standen für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung. Die beiden Mitglieder werden dem Verein allerdings auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Zum neuen 1. Vorsitzenden wurde Norbert Zander gewählt. Als 2. Vorsitzender wird ihn André Wichers unterstützen. Beide wurden einstimmig gewählt. Thomas Simon (Vorstand Finanzen) wurde ebenfalls einstimmig gewählt und bleibt weiterhin gleichzeitig Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit beim AMC.

Bestätigt wurden ebenso einstimmig Heino Lutz (Vorstand Sport), Johannes Georg Kreuer (Vorstand Geschäftsstellenleiter) und Norbert Zander (Vorstand Klassik). Udo Miehlke wurde als Vorstand Soziales neu gewählt.

AMC Duisburg richtet Oldtimer-Treffen aus

Bei den sportlichen Aktivitäten wird der AMC Duisburg in der Nürburgring Langstrecken-Serie mit Michael Bohrer und Benjamin Leuchter wieder an den Start gehen sowie das 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife bestreiten. Maximilian Götz wird in diesem Jahr wieder in der DTM auf einem Mercedes GT3 starten. Hinzu kommen Rennen in der NLS und das 24-Stunden-Rennen. Dort wird Kenneth Heyer ebenfalls dabei sein.

Bei den ADAC Racing Weekends bestreitet die STT (Spezial Tourenwagen Trophy) ihre Rennen. Dort startet Johannes Georg Kreuer. Das Team Rüddel Racing wird wieder bei der Klassik vertreten sein.

Am 28. August richtet der AMC Duisburg das 7. Oldtimer-Treffen im Sportpark Wedau auf der Dreieckswiese aus. Nicht stattfinden wird coronabedingt die zweite AMC-Klassik-Rundfahrt.