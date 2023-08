Tim Riecke will mit dem 1. Meidericher KC in Köln wieder Deutscher Meister werden.

Kanupolo Der 1. Meidericher KC will in Köln Kanupolo-Meister werden

Duisburg. Die Meidericher starten am Freitag in Köln als Titelverteidiger in die Kanupolo-Play-offs. Es geht auch um die Champions League.

Die Spieltage in der Bundesliga sind beendet. Es folgt für die Kanupolo-Teams des 1. Meidericher KC der Höhepunkt der Saison. Von Freitag bis Sonntag stehen die Play-off-Spiele auf der Regattabahn in Köln -Fühlingen auf dem Programm. Sowohl das Herren- als auch das Damen-Bundesligateam der Meidericher stehen im Viertelfinale und spielen in einer Best-of-three-Serie um den Einzug ins Halbfinale.

Duisburger verspielten Vorsprung

Nachdem die Herren um Kapitän Tim Riecke die Tabellenführung drei Spieltage lange anführten, konnten sie den Vorsprung von sieben Punkten am letzten Spieltag nicht verteidigen und wurden von den KSV Havelbrüder Berlin als neuen Tabellenführer abgelöst. Die sichere Qualifikation für die Champions League ging neben der besten Ausgangssituation für die Play-offs als Tabellenführer somit ebenfalls verloren. Nun kann die Qualifikation nur noch durch den Deutschen Meistertitel gesichert werden.

Und dieser ist das Ziel der Mannschaft von Trainer Björn Zirotzki, der seine Schützlinge in den letzten Wochen nochmals intensiv auf die Play-offs vorbereitet hat. Als Titelverteidiger starten die Meidericher am Freitag im Viertelfinale gegen den ACC Hamburg in die letzte spannende Phase dieser Bundesliga Saison. In der Vorrunde gingen die Meidericher gegen die Hamburger zweimal als Sieger vom Feld.

Auch das Damenteam spielt am Freitag ihr erstes Viertelfinale der Play-offs. Die Meidericherinnen kommen als Tabellenvierte von den Spieltagen – ein Ergebnis, das in Ordnung geht, mussten die MKC-Damen am ersten Spieltag drei Stammspielerinnen ersetzen. Beim zweiten und letzten Spieltag konnten sich die Duisburgerinnen in voller Besetzung nochmals um zwei Plätze vom sechsten auf den vierten Rang verbessern.

In den vergangenen Wochen haben Damentrainer Thomas Knoblauch und Frank Hebink ihr Team intensiv auf die Play-offs vorbereitet. Der Gegner des MKC im Viertelfinale ist der Tabellenfünfte vom RSV Hannover. Es wird also ein Spiel auf Augenhöhe werden. Die Meidericher Damen hatten in der Vorrunde gegen Hannover souverän gewonnen. Für Trainer Thomas Knoblauch ist es also eine machbare Aufgabe.

