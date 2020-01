Defizite – Oguzhan Cuhaci muss beim FSV Duisburg aufholen

Am Donnerstag testeten Duisburgs Fußballer ihre Form.

Duisburger SV 1900 – Fichte Lintfort 1:1 (0:1): Gegen den Landesliga-Elften aus der Parallelgruppe kamen die Wanheimerorter zu einem Remis, „das gerade aufgrund unserer starken zweiten Halbzeit verdient war“, sagt Trainer Julien Schneider. Im Tor stand René Bloch, „der sich über die zweite Mannschaft gut empfohlen hat“, so der Coach.

Dazu setzten die Schwarz-Roten wie schon beim Hallen-Stadtpokal den A-Jugendlichen Kadir Yildirim ein. „Außerdem hatten wir einen japanischen Testspieler dabei“, sagt Schneider über den 23-jährigen Shogo Akoto. „Er spielt auf der offensiven Außenbahn und hat das ganz gut gemacht.“ Am Wochenende fällt die Entscheidung, ob der DSV ihn in den Kader aufnimmt. Gegen Fichte traf Pierre Kanzen.

Hamborn 07 – SV Hönnepel-Niedermörmter 4:1 (1:1): Löwen-Trainer Michael Pomp sprach nach der Partie von einem „schönen Start“ in das winterliche Testspielprogramm. Einen schönen Start legten auch die Gäste hin. Der Ex-Hamborner David Gehle brachte „Hö-Nie“ schon in der zweiten Minute in Führung. „Zu diesem Zeitpunkt waren wir noch nicht ein Mal am Ball gewesen“, ärgerte sich Pomp.

Die Hamborner erholten sich jedoch von der kalten Dursche und übernahmen das Kommando. Maik Goralski erzielte in der 16. Minute den Ausgleich. Nach dem Wechsel setzten sich die Hamborner entscheidend durch und kamen durch Maurice Hörter, Blinort Namoni und Gökhan Kiltan zum deutlichen Sieg.

Arminia Klosterhardt – FSV Duisburg 1:3 (0:3): FSV-Trainer Michael Kowalczyk war zufrieden: „Das war ein guter Test – vor allem in der ersten Halbzeit.“ Muhammet Karpuz, Ricardo Ribeiro und Alexandros Armen schossen in der ersten Halbzeit die Führung heraus. Klosterhardt erzielte sechs Minuten vor Schluss den Ehrentreffer.

Neuzugang Oguzhan Cuhaci, der vom Ligakonkurrenten Hamborn 07 kam, spielte 90 Minuten durch. Der Trainer freut sich über die Verpflichtung, sieht beim Stürmer aber noch Nachholbedarf: „Ihm fehlen einige Grundlagen.“

DJK Vierlinden – FSV Duisburg U 19 0:6 (0:4): Auf eigenem Platz wurden der Mannschaft von DJK-Trainer Almir Duric vor allem in der ersten Halbzeit die Grenzen aufgezeigt. Antonio Ranca gelang für die A-Junioren ein Hattrick. Mert Kefeli (2) und Elyesa Kemal Baysan trugen sich ebenfalls in die Torschützenliste ein. Bereits heute geht es für die Duric-Elf weiter. Um 15 Uhr empfangen die Walsumer den A-Kreisligisten TV Voerde.

Außerdem spielten: MTV Union Hamborn – Eintracht Walsum II 3:2 (2:1): Belghaus (2), Poot – Eintracht: Romainczyk, Cos; Sportring Eller – SV Duissern 2:1 (1:0): SVD: Körperich.

Höherklassige Testspiele am Wochenende: VfB Homberg – SV Straelen (Sa., 14 Uhr), SpVgg Sterkrade-Nord – Duisburger SV 1900, DJK Vierlinden – TV Voerde (beide Sa., 15 Uhr), SV Genc Osman – SG Unterrath (Sa., 16 Uhr), SV 08/29 Friedrichsfeld – FSV Duisburg (So., 14 Uhr), VfB Homberg II – Viktoria Buchholz, TuRa 88 Duisburg – Duisburger FV 08 (beide So., 15 Uhr), Hamborn 07 – SV Sonsbeck (So., 15.30 Uhr).