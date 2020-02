Duisburg. Der Duisburger Bezirksligist geht beim Nachholspiel in Emmerich unter. Der Trainer nimmt eine Teilschuld für das derbe Ergebnis auf sich.

Debakel für Vierlinden – aber Trainer Duric gibt nicht auf

Fußball-Bezirksligist DJK Vierlinden hat im Nachholspiel beim RSV Praest ein Debakel erlebt und mit 0:6 (0:4) verloren. Die Mannschaft von Almir Duric rutscht immer weiter in den Abstiegskampf ab.

Der Trainer nimmt nach der Niederlage, die bereits in der 8. Minute Formen annahm, eine Teilschuld auf sich: „Ich habe es nicht geschafft, die Mannschaft richtig auf das Spiel einzustellen.“ Mit einem Doppelschlag (36. und 37.) sowie dem 4:0 kurz vor der Halbzeitpause entschied Praest das Spiel. „Meine Mannschaft hat körperlos und nahezu ohne Gegenwehr gespielt. Es war ein Komplettversagen“, ärgert sich Duric. „Anscheinend haben die Jungs den Ernst der Lage nicht verstanden. Jeder Spieler muss sich jetzt in den Dienst der Mannschaft stellen“, so Duric weiter.

Durch Tore von Storm (51.) und Müller (64.) bekam die DJK die höchste Saisonniederlage beigebracht. „In dieser Woche müssen wir viele Gespräche führen“, weiß Duric, der nicht die Flucht antreten wird: „Ich werde nicht aufgeben. Die Qualität für den Klassenerhalt hat die Mannschaft definitiv.“ (tiwi)

DJK: Janssen (46. Tannemann) – Behrend (46. Colakovic), Grzeskowiak, Yavuz, Kazimierczak – Schulz, Nikola Koncic, Aanen, Karabaic (50. Manhal) – Zovko, Benjamin Koncic (46. Shahin).

Tore: 1:0 Müller (8.), 2:0 Storm (36.), 3:0 Stein (37.), 4:0 Erdem (43.), 5:0 Storm (51.), 6:0 Müller (64.).