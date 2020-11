Das Team des MSV Duisburg soll sich selbst beschenken

Thomas Gerstner wurde am Freitag 54 Jahre alt. Das Phrasenschwein mag der Trainer des Frauenfußball-Bundesligisten MSV Duisburg nicht füttern. Wäre ein Sieg seiner Mannschaft am Sonntag im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt das passende Geschenk? „Nein, mein Geburtstag spielt keine Rolle. Das Team darf sich aber gerne selbst beschenken“, sagt der Coach.

Für den Duisburger Frauenfußball steht am Sonntag eine Premiere an. Zum ersten Mal geht es in einem Spiel gegen Eintracht Frankfurt um Punkte. Der traditions- und erfolgreiche 1. FFC Frankfurt – sieben nationale Meisterschaften und vier Europapokalsiege stehen zu Buche – löste sich im August auf. In der neuen Frauen-Abteilung sucht nun der Eintracht-Adler in der Liga nach Beute. Die Hessen wollen unter dem neuen Dach an alte Erfolge anknüpfen.

Thomas Gerstner glaubt, dass der Frankfurter Frauenfußball mit der Herren-Bundesliga-Mannschaft im Rücken nun weitaus stärker aufgestellt ist – und das auch in finanzieller Hinsicht.

Zurück zu den Geschenken. Zum Abschied des 1. FFC ließ der MSV zuletzt im Juni mit einer 1:5-Niederlage drei Punkte als Abschiedspräsent in Frankfurt zurück. Auf ein Begrüßungsgeschenk für die Eintracht möchten die Duisburgerinnen aber gerne verzichten.

Duisburgs Trainer Gerstner: „Alles ist möglich“

Das wird allerdings schwer genug. Gerstner zählt den Gegner zu den stärksten vier Mannschaften der Liga. Aktuell belegt die Eintracht mit elf Punkten den vierten Rang.

„Es muss alles passen“, sagt Gerstner, der sich auch nicht von der jüngsten Heimniederlage der Frankfurterinnen gegen den SC Freiburg (0:1) blenden lassen will. Allerdings will der Trainer den Gegner nicht unnötig starkreden. „In meiner Zeit beim MSV haben wir Frankfurt schon geschlagen und auch ein 0:0 erreicht. Möglich ist also alles“, unterstreicht der Coach. Für die Zebras, die mit nur zwei Punkten auf einem Abstiegsrang stehen, wäre ein Überraschungserfolg Gold wert.

Ob Vanessa Fürst mitwirken wird, entscheidet sich kurzfristig. Die Außenverteidigerin hatte das Pokalspiel in Bocholt vor einer Woche aufgrund einer Zerrung nicht bestritten. Am Freitag trainierte Fürst erstmals wieder im Mannschaftskreis. „Sie hat keine Beschwerden mehr. Allerdings müssen wir abwägen, ob wir das Risiko eingehen wollen“, so der Coach.

In einer Woche steht das Auswärtsspiel bei Werder Bremen an. Fürsts Einsatz im Duell mit dem Aufsteiger und Abstiegskampf-Konkurrenten könnte für den MSV weitaus wichtiger sein als gegen Frankfurt.