Das Jahr endet für die RESG Walsum gegen Remscheid

Noch einmal spielen – dann ist Winterpause. Zwar rollt in der Rollhockey-Bundesliga sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern vor Weihnachten noch einmal die Kugel, aber die beiden Teams der RESG Walsum sind daran nicht beteiligt. Sie treffen an diesem Samstag jeweils in der Halle Beckersloh auf die IGR Remscheid und greifen danach erst wieder am 18. Januar ins Geschehen ein.

Für das Frauen-Team ist es ein schnelles Wiedersehen mit den Remscheiderinnen, gegen die es in der Vorwoche im DRIV-Pokal eine 3:7-Niederlage gab – und die schnelle Chance auch zur Wiedergutmachung. „Das stimmt“, sagt Trainer Thomas Drotboom. „Wir haben in der Woche nochmal Gespräche geführt und versuchen, besser zu stehen als vergangenen Samstag. Jetzt heißt es, einfach die Köpfe frei zu bekommen und Gas zu geben“, lautet die Devise, die er und Markus Lusina ausgeben. Das Trainerduo kann ab 15.30 Uhr gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter personell aus dem Vollen schöpfen, zumal auch Anna Romero wieder an Bord ist.

Um 18 Uhr beschließen dann die Walsumer Männer das Bundesliga-Jahr – ebenfalls gegen Remscheid, aber in einer etwas anderen Konstellation, denn hier sind die Bergischen derzeit nur Tabellensiebter mit erst zwei Pflichtsiegen gegen Recklinghausen und Aufsteiger Blue Lions. „Die Remscheider hatten große Verletzungssorgen, ihre drei wichtigsten Spieler fehlten bis zur letzten Woche. Im Pokal waren zwei wieder dabei – und direkt haben sie Cronenberg geschlagen“, weiß RESG-Trainer Christopher Nusch, dem überdies bewusst ist, dass gegen die IGR auch gern die emotionale Komponente eine wichtige Rolle spielt.

„Wir müssen versuchen, gegen die kompakte Remscheider Abwehr eine Lösung zu finden, ohne ins offene Messer zu laufen“, sagt Nusch, der ohne Vizekapitän Xevi Berruezo (nach Spanien gereist) auskommen muss. Dessen Landsmann Miquel Vila ist aufgrund von Zahnschmerzen fraglich. (T. K.)