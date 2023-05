Das Herrenteam von Preußen Duisburg macht alles klar

Duisburg. Der DSC Preußen hat in der 2. Tennis-Verbandsliga den Klassenerhalt geschafft. Für die Herren 50 des MTC 03 beginnen die Wochen der Wahrheit.

Drei Spieltage sind in der 2. Tennis-Verbandsliga noch zu absolvieren. Die Herren des DSC Preußen haben ihre Schäfchen aber schon jetzt im Trockenen. Die ohnehin nur noch theoretischen Zweifel am Klassenerhalt wischten die Duisserner durch das 8:1 gegen Rot-Weiß Düsseldorf gekonnt beiseite. Mats Hermans (6:0, 6:1), Tobias Sperling (6:0, 6:2), Phillipe Drouen (6:1, 6:0), Maximilian Hassel (6:0, 6:3) und Thorben Weiland (7:5, 6:2) sorgten dafür, dass der Sieg trotz der Niederlage von Mannschaftsführer Steffen Gautzsch (0:6, 2:6) schon nach den Einzeln feststand. Anschließend siegten sowohl Hermans/Hassel als auch Drouen/Weiland und Sperling/Gautzsch mit 6:1, 6:2.

Auch den Damen des TC Eintracht, die in der 2. Verbandsliga antreten, droht keine Gefahr mehr. Angeführt von den Niederländerinnen Laura Rijkers und Jasmine Apawti hatten die Wedauerinnen keine Mühe, bei Gold-Weiß Wuppertal mit 8:1 zu gewinnen. Rijkers (6:0, 6:0), Apawti (6:1, 6:0), Charlotte Bausch (6:2, 6:1) und Simona Geuer (6:0, 6:0) hatten leichtes Spiel, Johanna Ewert kämpfte sich zum 7:5, 6:4. Ein Doppel ging kampflos an die Eintracht, Apawti/Bausch (6:0, 6:1) und Roxana Schurgacz/Ewert (6:1, 7:5) siegten sicher.

Die Herren 50 des Meidericher TC 03 haben in der Regionalliga nun das Schwerste hinter sich. Nach dem 0:9 an Christi Himmelfahrt bei der TG Blau-Weiß Quelle ereilte sie auch beim SC Hörstel die Höchststrafe. Ein Beinbruch ist das nicht, kämpfen die Teams aus Ostwestfalen doch mit dem Ratinger TC Grün-Weiß um die Meisterschaft und greifen dafür tief in die Tasche. Der MTC 03 hingegen hat den Klassenerhalt zum Ziel und hätte in Hörstel allemal einen oder zwei Punkte verdient gehabt. Der Belgier Denis Langaskens verlor das Spitzeneinzel gegen den Schweden Tomas Nydahl mit 6:10 im Match-Tiebreak, Christian Swienty brachte Karsten Braasch beim 4:6, 5:7 ins Schwitzen, und auch Michael Kasselmann war gegen Hendrik Boettcher alles andere als chancenlos. Thomas Naumann (1:6, 2:6 gegen Darek Nowicki) und Matthias Maslaton (0:6, 2:6 gegen Holger Visse) mussten die Überlegenheit ihrer Gegner anerkennen.

Der verletzte Mannschaftsführer Christoph Hartz musste beim Stand von 0:1 gegen Carsten Schmidt aufgeben. Das Doppel drei ging kampflos an Hörstel. Für Naumann/Swienty war gegen Nydahl/Nowicki erwartungsgemäß nichts auszurichten (0:6, 2:6), Langaskens/Kasselmann fehlten nur Nuancen zum Ehrenpunkt (4:6, 7:6, 7:10). Christoph Hartz wusste die Niederlage einzuordnen und richtete den Blick sogleich auf die nun anstehenden Wochen der Wahrheit: „Für uns geht es nun gegen Bensberg, Düsseldorf und Gladbach um den Klassenerhalt.“

Eintracht Duisburg schafft einen Big Point

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Herren 50 des TC Eintracht Duisburg in der Niederrheinliga verbleiben, hat sich durch das 5:4 bei Blau-Weiß Krefeld deutlich erhöht. Jacco Franken (5:7, 7:6, 10:4), Andrew Poole (2:1 Aufgabe), Lars Manthei (6:2, 3:6, 13:11) sowie Franken/Poole (6:2, 6:4) und Kai Güßbacher/Manthei (kampflos) sorgten für den Big Point im Abstiegskampf.

Den Herren 55 des TC Eintracht droht dagegen der Gang in die 1. Verbandsliga. Das Schlusslicht unterlag Blau-Weiß Krefeld mit 0:9. Christian Simon verpasste den Ehrenpunkt an Position zwei um Haaresbreite (6:4, 4:6, 11:13).

Erstmals als Verlierer gingen die Herren 60 des Meidericher TC 03 von der Anlage. An der 0:9-Niederlage bei Rot-Weiß Remscheid war wenig zu rütteln. Michael Kasselmann und Jan Peter Bruckmann kämpften sich nach verlorenem ersten Satz zurück und verloren dann im Match-Tiebreak. Die restlichen Partien gingen recht deutlich an die Gastgeber, die die Doppel kampflos einheimsten.

Ebenfalls 0:9 hieß es für die Herren 65 des TC Rumeln-Kaldenhausen in der Partie beim Tabellenführer DSD Düsseldorf. In den Einzeln blieben die Gäste ohne Satzgewinn, die Doppel gingen kampflos an Düsseldorf.

Die Damen 50 des TC Eintracht zogen erneut knapp den Kürzeren. Im Auswärtsspiel beim Korschenbroicher TC hätte es nach den Einzeln gut und gerne 4:2 aus Sicht der Gäste stehen können. Doch nur Birke Willersen an Eins (2:6, 6:2, 10:6) und Susanne Herrmann an Sechs (2:6, 7:5, 10:7) verspürten Siegesfreude. Birgit Hain (6:2, 4:6, 7:10), Claudia Lindner (4:6, 5:7), Susanne Wahl (3:6, 2:6) und Petra Hinnüber (3:6, 4:6) hatten das Nachsehen. Die Erfolge von Willersen/Hain (6:3, 6:4) und Lindner/Hinnüber (6:3, 6:1) reichten so nicht zur Wende.

Die Damen 55 des TC Eintracht kamen gegen Grün-Weiß-Rot Büderich nicht in die Nähe des Sieges. Beim 1:8 holte Cornelia Schroers den Ehrenpunkt (7:6, 6:2). (kök)

