Das erste Teamfoto des EV Duisburg ohne Eddy Renkewitz

Meister daheim in Duisburg! Torhüter Eddy Renkewitz mit dem Pokal für den Regionalliga-Champion in der Hand, freute sich 2022 mit Manuel Neumann über den Erfolg.

Duisburg. Nach 13 Jahren macht der Kulttorhüter der Füchse Schluss – Abschiedsspiel beim EV Duisburg am Freitag.

Die Nummer 35 macht Schluss. Mit 35 Jahren. „Das fühlt sich noch nicht real an“, sagt Etienne Renkewitz, den alle nur Eddy rufen. „Ich trainiere ja sogar noch mit der ersten Mannschaft mit.“ Doch der Mittwochabend lässt es real werden. Beim Mannschaftsfoto des Eishockey-Oberligisten EV Duisburg ist Eddy Renkewitz nicht dabei. „Zum ersten Mal seit 13 Jahren“, sagt er. Ganz gedankenverloren. Denn es sind ja mehr als nur diese 13 Jahre. Im Nachwuchs hatte er bereits in Schwarz und Rot gespielt, war Fan der Füchse, feuerte die Mannschaft an, deren Mitglied er wurde, zum Publikumsliebling avancierte – auch weil er dem liebgemeinten Klischee huldigte, indem er immer ein wenig verrückt war. Wie Eishockey-Torhüter eben so sind.

Am Freitag (19.30 Uhr, Pre-Zero-Rheinlandhalle) wird Eddy Renkewitz nun ein Abschiedsspiel bekommen. Die Füchse treffen auf Eddys Allstars. Mit vielen bekannten Spielern, die die Herzen der Fans klopfen lassen. Es sind sogar einige Spieler dabei, die noch nie für den EVD gespielt haben, aber eben Renkewitz‘ Freunde sind. Wie Danny aus den Birken, Nationaltorhüter und olympischer Silbermedaillengewinner von 2018. Eine echte Größe. „Danny stammt aus Neuss. Wir haben uns früh bei Camps kennengelernt. Und als ich für Köln eine Förderlizenz hatte, habe ich mittags auch mal bei ihm pennen können“, berichtet Renkewitz.

Feldhockey beim MSV Duisburg

Zwei, drei Spieler, die er noch gerne dabei gehabt hätte, mussten absagen, weil ihre aktuellen Vereine keine Freigabe erteilt hatten. „Das kann ich auch verstehen“, sagt der Duisburger Torhüter. Umso glücklicher ist er, dass Clarke Breitkreuz, von 2011 bis 2013 beim EVD, seine Zusage gegeben hat. „Er ist Kapitän in Weißwasser, wollte aber unbedingt dabei sein“, freut sich Renkewitz. „Dabei haben die Lausitzer Füchse, deren Kapitän er ist, am Freitag ein Vorbereitungsspiel.“ Dennoch erteilte der Zweitligist seine Zustimmung. Wie es unter Füchsen eben so ist.

Etienne Renkewitz in seiner ersten Saison für den EV Duisburg 2010/11. Foto: Tanja Pickartz / Funke-Foto-SDervices

Brad Burym ist mit 48 Jahren einer der Ältesten in Eddys Allstarteam. „Das ist schon verrückt“, sagt Renkewitz. „Als Jugendlicher habe ich mir ein EVD-Trikot von Brad gekauft, habe später mit ihm zusammengespielt – und nun spielt er bei meinem Abschiedsspiel.“

Dabei wäre alles beinahe ganz anders gekommen. Denn ursprünglich hatte Klein-Eddy Feldhockey gespielt – beim MSV Duisburg. „Meine Eltern wollten erst nicht, dass ich Eishockey spiele.“ Als er es dann aber doch versuchte, war die Liebe zu dieser Sportart nicht mehr auszulöschen. Er machte auf sich aufmerksam. Von den Starbulls Rosenheim wurde er zu einem Tryout eingeladen – und lief schließlich für den grün-weißen Traditionsverein in der Deutschen Nachwuchsliga auf. „Dennoch war ich beim Aufstieg der Füchse in die DEL dabei. Ich bin aus Rosenheim gekommen, um mir die Spiele anzusehen“, berichtet er. 2006 ging er zu den Eisbären Berlin, verpasste aber seine erste Saison aufgrund eines Kreuzbandrisses. Über Wolfsburg und Crimmitschau fand Eddy Renkewitz dann aber den Weg zurück nach Hause. Seit 2010 war er wieder ein Fuchs.

Seine schönsten Erinnerungen? „Das sind drei“, sagt Renkewitz. „Das Oberliga-Play-off-Finale 2015 gegen Freiburg. Das Oberliga-Play-off-Finale 2012 gegen Bad Tölz – und natürlich die in Duisburg gewonnene Regionalliga-Meisterschaft 2022 und der damit verbundene Wiederaufstieg in die Oberliga. Das war eine tolle Sache – für uns Spieler und für die Fans.“ Und was war weniger schön? „Die Zeit unter einer gewissen Gruppe hier in Duisburg. Und dass wir einige Male die Erwartungen der Fans nicht erfüllen konnten, weil wir früh als Favorit gescheitert sind.“

Und was kommt jetzt? „Ganz ehrlich, das weiß ich noch nicht“, sagt der EVD-Kulttorhüter. „Erst einmal werde ich mich mehr um meine Familie kümmern und meinen Sohn öfter zum Sport begleiten. Er spielt Fußball bei Hamborn 07.“ Fußball? „Ja, er hat mit Eishockey angefangen, dann kam Corona dazwischen. Dann hat er Fußball versucht und es macht ihm Spaß. Das ist das wichtigste.“ Aber für die Alten Herren der Füchse zu spielen, das könnte sich Eddy Renkewitz dann schon vorstellen. So ganz ohne Eishockey geht es eben doch nicht.

Das Allstarteam von Eddy Renkewitz

Torhüter: Danny aus den Birken, Sebastian Stefaniszin.

Verteidiger: Markus Schmidt, David Cespiva, Nickolas Bovenschen, Manuel Neumann, Brad Burym, Jannik Woidtke.

Stürmer: Stephan Fröhlich, Norman Martens, Lars Grözinger, Leon Taraschewski, Simon Hintermeier, Kevin Wilson, Mats Schöbel, André Huebscher, Robby Hein, Clarke Breitkreuz, Coco Krämer, Adrian Grygiel, Martin Schymainski.

Trainer: Matthias Roos.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg