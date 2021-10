Das Duisburger Landesliga-Trio steht unter Zugzwang

Duisburg. Im Duisburger Norden steigt das Duell der Frustrierten. Der SV Genc Osman verstärkt ich in der Offensive.

Das Duisburger Trio in der Fußball-Landesliga ist am Sonntag geschlossen auf eigenen Plätzen am Ball. Alle drei Teams stehen unter Zugzwang.

Hamborn 07 – FC Remscheid (So., 15 Uhr): Im Holtkamp kommt es zum Duell der Frustrierten. Beide Teams liegen hinter den eigenen Ansprüchen zurück und wollen die Partie nutzen, um Boden gutzumachen. Remscheid kommt mit zehn Punkten als Tabellensechster an den Holtkamp, die Löwen weisen neun Zähler auf, beide Klubs müssen die Abstiegsränge im Blick haben.

Nach zwei Niederlagen in Folge erwartet 07-Trainer Stefan Janßen eine Steigerung in allen Mannschaftsteilen. „Wir müssen in der Offensive durchschlagskräftiger spielen und in der Defensive kompakter stehen“, fordert der Coach. Die Liste der Ausfälle bleibt umfangreich. Unter anderem stehen Dennis Wichert, Kevin Menke und Jan Stuber nicht zur Verfügung.

Duisburger SV 1900 – Mülheimer FC 97 (So., 15.30 Uhr): Tabellarisch klingt es nach einer klaren Sache – was die Platzierung angeht: Der Achte trifft auf den Zweiten. Doch nach Punkten sieht es so aus: Gewinnt der DSV 1900 diese Partie, dann zieht er mit dem MFC gleich. „Ich habe Mülheim gegen Burgaltendorf beobachtet. Das ist eine gute Mannschaft, vergleichbar zu uns, aber es ist auch keine Übermannschaft“, sagt Interimstrainer Emre Camdali. „Und Angst haben wir schon einmal vor gar keinem.“

Die Mannschaft hat durch den Sieg in Überruhr wieder Selbstvertrauen getankt. „Der MFC stand vor einiger Zeit auch noch im Mittelfeld und ist nun Zweiter. Das kann schnell gehen. In dieser Liga kann wirklich jeder jeden schlagen“, so Camdali, der wieder auf Deniz Hotoglu und Darwin Schäfer zurückgreifen kann; Steffen Murke fehlt weiterhin aus beruflichen Gründen.

SV Genc Osman Duisburg – SpVgg Steele 03/09 (So., 15.30 Uhr): Tabellarisch ist dieses Duell noch „krasser“: Denn der Letzte aus Neumühl trifft auf den Spitzenreiter aus Essen. „Das ist ganz gut so. Jeder geht davon aus, dass Steele das schon gewinnen wird“, kann Trainer Haluk Piricek mit dieser Rollenverteilung gut leben. Er weiß aber auch: Genc muss nun anfangen, Tore zu schießen und Spiele zu gewinnen.

Osei kommt mit MSV-Vergangenheit

Um im Angriff durchschlagskräftiger zu werden, ist der Verein noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden und hat den 22-jährigen Stürmer Jeremiah Osei verpflichtet, der zuletzt vereinslos war und zuvor für den VfB Homberg in der Reserve aktiv war und im Nachwuchs für den MSV gespielt hat. Er ist übrigens nicht verwandt mit Genc-Offensivspieler Reid Osei. „Beide kommen aus Ghana, aber sie sind tatsächlich nicht verwandt“, so Piricek, der den neuen Mann vielleicht sogar von Beginn an bringt. „Das wird sich nach dem Abschlusstraining entscheiden“, sagt Piricek, der auf einen vollen Kader zurückgreifen kann.