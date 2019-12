Duisburg. Die Füchse müssen in der Oberliga am Freitag bei den Black Dragons Erfurt ran. Am Sonntag sind dann die Moskitos in Duisburg zu Gast.

Das Derby gegen Essen ist beim EVD noch kein Thema

Über Essen will Uli Egen gar nicht sprechen. Jedenfalls nicht sofort. Der Trainer des Eishockey-Oberligisten EV Duisburg, der sich mit Didi Hegen das Amt teilt, schaut nur auf die erste Partie des Wochenendes. Der EVD tritt am Freitag um 20 Uhr beim Tabellenvorletzten aus Erfurt an. Der Sieg bei den Black Dragons steht derzeit ganz oben und ganz allein auf der Hitliste des Trainers.

Erst nach dem Spiel werden Egen und Hegen das Team auf die Partie gegen den Nachbarn am Sonntag um 18.30 Uhr in der Jomizu-Arena gegen die Moskitos einstimmen. Mit großem Ernst werden sie die Sache angehen. Die beiden Coaches wollen den Fans einen vollen Erfolg über den Nachbarn auf Platz zehn in der Tabelle unter die Tanne legen. Die haben nämlich nach zwei Niederlagen in dieser Saison den Dreier gegen die Moskitos vom Westbahnhof weit oben auf ihrem Wunschzettel stehen.

Die Füchse brauchen dringend mehr Punkte

Aber erst einmal Erfurt: Denn Punkte gehen vor Ehre. Egen: „Wir brauchen dringend mehr Zähler.“ Wie das geht, weiß der Coach auch: „Wir müssen mehr Tore schießen.“ Der Auftritt beim Vorletzten bietet sich da durchaus an. In Duisburg setzte sich der EVD mit 7:1 durch. In Erfurt feierten die Füchse mit einem 3:2 den ersten Saisonsieg. Egen aber warnt: „Die Black Dragons sind gerade zu Hause nicht zu unterschätzen.“ Bestes Beispiel ist der 3:2-Sieg über den Tabellenzweiten aus Herne vom Sonntag. Die Tilburg Trappers haben sich in der Drachenhöhle ebenfalls die Finger verbrannt und unterlagen 2:3.

EVD-Trainer Uli Egen. Foto: DANIEL ELKE / FUNKE Foto Services

Dennoch: Die Füchse gehen als Favorit ins Rennen und sollten nach Möglichkeit diese Pflichtübung meistern. In der Tabelle auf Platz sieben abgerutscht, müsste sich das Team derzeit über die Pre-Play-offs für die finalen Spiele in der Saison qualifizieren. Das Saisonziel ist aber der direkte Start in die Play-offs.

Gibbons spielt mit Abercrombie und Slanina

Neuzugang Kyle Gibbons, der vom EC Bad Nauheim aus der DEL2 kam, kann dazu erheblich beitragen. Der Ersatz für Pavel Pisarik spielt zusammen mit Matt Abercrombie und Robin Slanina in einem Block. Das Trio hat durchaus Wucht. „Wir haben Kyle geholt, weil er weiß, wie man Tore schießt“, sagt Egen. Dieses Fachwissen ging seiner Mannschaft zuletzt ab. Entsprechend haben die Coaches zur Nachschulung den finalen Abschluss vor dem Tor trainiert.

Gegen die Moskitos kommt beides zusammen: Es geht um die Ehre. Das 2:6 daheim und das 2:3 in Essen sind keineswegs vergessen. Es geht aber auch um wichtige Zähler. Der Gast reist als Tabellenzehnter an. Der EVD muss da den Anspruch haben, die volle Punktzahl einzusammeln. Sicherheitshalber werden die Trainer ihren Spielern noch einmal deutlich machen: „Derbys sind besondere Spiele und das gegen Essen ist sogar ein ganz besonderes Spiel.“ In den Partien zuvor war diese Botschaft bei der Mannschaft nicht ganz angekommen. Inzwischen aber verfügen die Füchse mit Markus Schmidt wieder über einen Spieler, der die Seele der Fans versteht. „Schmiddi“ wird den Kollegen schon die notwendige Einstellung vermitteln. Bei den Füchsen fehlt mit Sicherheit Verteidiger Mathias Müller (Schulterverletzung). Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Christoph Eckl. Der Abwehrmann musste mit einer Blessur gestern beim Training aussetzen.