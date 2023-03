Das Derby der Duisburger Reserven ist ein Spitzenspiel

Duisburg. Am Samstag steigt das Derby zwischen dem ASC Duisburg und dem Duisburger SV 98 in der 2. Liga West. Beide Teams kämpfen um den Titel.

Es ist angerichtet. In der 2. Wasserball-Liga West treffen am Samstag (13 Uhr, Schwimmstadion) der ASC Duisburg II und der Duisburger SV 98 II aufeinander. Im Nachbarschaftsduell geht es ums Prestige und um wichtige Punkte im Titelkampf. Die 98er gewannen ihre ersten vier Spiele, der ASCD II verbuchte nun im siebten Spiel den sechsten Sieg. Die Amateure setzten sich bei Blau-Weiß Bochum mit 19:15 (6:4, 5:2, 4:4, 4:5) durch. Angeführt von Ex-Nationalspieler Paul Schüler, der in der ersten Hälfte sechs Mal traf, setzten sich die Gäste im Unibad noch vor der Pause deutlich ab.

Tore: Schüler (8), Kilibarda (4), Kreuzmann (3), Real (2), Plogmann, Stadtmüller.

Die U 14 des ASCD musste in der NRW-Runde zwei Niederlagen einstecken. Beim 4:8 (0:2, 2:1, 0:3, 2:2) gegen die SGW Wuppertal/Solingen bewegten sich die Schützlinge von Lazar Kilibarda über weite Strecken auf Augenhöhe, beim 1:16 (0:2, 1:3, 0:5, 0:6) bei Blau-Weiß Bochum mussten sie die Überlegenheit ihres Kontrahenten anerkennen.

Tore gegen Wuppertal/Solingen: Daszek (2), Abraham, Rajanikanth.

Tor gegen Bochum: Daszek.

In der NRW-Runde der U 12 konnte der ASCD die bislang weiße Weste der SV Krefeld 72 beflecken. Beim 6:6 (2:1, 3:1, 0:2, 1:2) lag das Team von Nikolas Raptakis die meiste Zeit sogar in Führung. Am Sonntag (16.30 Uhr) treffen die Nachbarn erneut aufeinander. Dann steigt im Badezentrum Bockum das Rückspiel.

Tore: Kluge (3), Hildebrandt (2), Trabert. (kök)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg