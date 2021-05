Darko Tomic verstärkt die Abwehr des Duisburger SV 1900

Duisburg. Der Landesligist Duisburger SV 1900 präsentiert seinen 14. Neuzugang: Vom MSV Düsseldorf kommt Verteidiger Darko Tomic.

In der Abwehr sollte sich noch etwas tun – und auch hier hat sich der Blick des Fußball-Landesligisten Duisburger SV 1900 nach Süden gerichtet: Vom MSV Düsseldorf wechselt Verteidiger Darko Tomic nach Wanheimerort. Auch er bringt bereits Oberliga-Erfahrung mit an die Düsseldorfer Straße.

„Ich kenne Darko schon lange, nicht nur vom MSV, sondern auch aus Ratinger Zeiten. Mit seinem Vater bin ich gut befreundet“, berichtet Deniz Aktag, der Trainer und Sportliche Leiter der 1900er, nach der Verpflichtung.

Ausgebildet bei Ratingen 04/19

Im August wird der neue Defensivmann der Schwarz-Roten 21 Jahre alt. „Darko wurde bei Ratingen 04/19 sehr gut ausgebildet“, sagt Aktag, der seinerzeit die Reservemannschaft in der Dumeklemmer­stadt trainiert hat. Schon mit 16 Jahren kam Tomic ins A-Junioren-Team, spielte lange Zeit in der Niederrheinliga und war zudem Kapitän der Mannschaft. Schon mit 18 absolvierte er sein erstes Spiel in der Ratinger Oberliga-Mannschaft und kam in der Abbruchsaison 2019/20 auf 14 Einsätze in diesem Team.

Danach hat er sich auf seine Ausbildung konzentriert. „Die letzten Prüfungen standen jetzt gerade erst an, daher hatte er einen Verein gesucht, wo das mit etwas weniger Aufwand möglich war“, sagt Aktag. So spielte er in der zurückliegenden Spielzeit für den Landesligisten MSV Düsseldorf und kam dort bis zum erneuten Abbruch auf sechs Einsätze. „Darko ist ein Linksfuß und kann uns in der Defensive weiterhelfen“, ist sich der DSV-Coach sicher. Tomic ist nun der 14. Neuzugang in Wanheimerort.

