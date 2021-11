Damen der Duisburg Ducks auf dem Weg zu Platz eins

Duisburg. Die Damen der Duisburg Ducks wollen als Erster ins Finale gehen. Termine für das Meisterschaftsrennen stehen – auch für die U-13-Schüler.

Die Skaterhockey-Damen der Duisburg Ducks haben den Grundstein dafür gelegt, die Bundesliga-Hauptrunde mit Rang eins zu beenden. Nach dem 9:1 (4:0, 3:1, 2:0)-Auswärtssieg bei den Rhein-Main Patriots in Assenheim fehlt den Enten nun noch ein Punkt aus dem abschließenden Spiel gegen die Mendener Mambas (Samstag, 18 Uhr, Sporthalle Süd), um als Spitzenreiter ins Play-off-Finale gegen die Bockumer Bulldogs zu gehen.

Sechs Spielerinnen fehlten

„Uns haben in diesem Spiel immer noch sechs Spielerinnen gefehlt“, berichtet Ducks-Trainer Christian Perlitz. So konnten die Duisburgerinnen nur mit zwei Reihen agieren. „Beide Reihen haben dabei gut gescort“, freute sich der Coach. „Dabei hatte Sally Klöser mit fünf Treffern einen Sahnetag, allerdings haben die anderen Spielerinnen ihr natürlich auch gut aufgelegt.“ Generell hatte Perlitz gute Laune: „Es hat Spaß gemacht, dieses Spiel zu sehen.“ Neben Klöser waren außerdem Jana Bagusat (2), Vena Kanters und Laura Brückmann an der Torausbeute beteiligt.

Wird Duisburg Zweiter, finden die beiden Finalspiele gegen Bockum am 13. November um 18 Uhr in Duisburg sowie am 20. November um 13 Uhr in Krefeld statt. Werden die Ducks Spitzenreiter, geht es am 13. November um 16 Uhr in Krefeld sowie am 20. November um 19.30 Uhr in Duisburg um den Titel.

Die Termine stehen fest

An den gleichen Wochenenden spielen die U-13-Schüler um die NRW-Meisterschaft. Los geht es am 14. November um 17 Uhr in Duisburg; die Entscheidung fällt am 20. November um 10 Uhr auswärts bei den Crash Eagles Kaarst. Beide Teams nehmen eine Woche später am Finalturnier um die Deutsche Meisterschaft teil.

Die zweiten Herren der Ducks haben die Regionalliga-Saison mit einem 8:7 (1:1, 3:4, 4:2)-Sieg gegen die Ahauser Maidy Dogs beendet. „Das war eine gute Teamleistung mit zahlreichen Torabschlüssen“, sagte Spieler Sören Köhler. „Uns haben in einigen Partien viele Spieler gefehlt. Daher können wir mit dem Saisonverlauf zufrieden sein.“ Die Tore erzielten Maximilian Pilling (3), Marc Gehrau (2), Sven Schwering, Max Nolte und Thomas Sell.

Junioren gewinnen in Düsseldorf

Die Junioren haben das vorletzte Spiel der Kurzsaison in der 2. Liga West bei den Düsseldorf Rams II mit 9:3 (4:0, 3:3, 2:0) gewonnen. Lediglich im zweiten Drittel gab es einen kleinen Hänger; ansonsten hat das Team mit viel Tempo einen verdienten Sieg eingefahren. Es trafen Stephan Dinacher (3), Max Hoffmann, Carmen Dinacher, Nils Grabow, Simon te Kaat, Lukas Viebig und Lea Zimmermann.

Die Bambini verbuchten ein 10:3 (5:1, 5:1, 0:1) bei den Commanders Velbert. Mit vielen flüssigen Kombinationen fuhren die Kids einen verdienten Sieg ein. „Sie sind wieder einmal als echtes Team aufgetreten“, freute sich Trainerin Carmen Dinacher. Die Tore erzielten Pierre Stahlberg (7), Nathaniel Tollmann (2) und Ben Jansen.

