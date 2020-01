Cuhaci-Wechsel von Hamborn 07 zum FSV Duisburg ist perfekt

Fußball-Landesligist FSV Duisburg hat auf dem Transfermarkt noch einmal zugeschlagen. Die Bullen angelten sich wie erwartet einen Löwen. Vom Liga-Konkurrenten Hamborn 07 wechselt Stürmer Oguzhan Cuhaci an die Warbruckstraße.

„Ich bin über diesen Transfer richtig glücklich. Oguzhan passt perfekt in unsere Mannschaft“, sagt FSV-Sportchef Erol Ayar. Cuhaci bestritt in dieser Saison für die Löwen 19 Ligaspiele und erzielte sieben Tore. „Er war in Hamborn unzufrieden und hat sich deshalb für einen Wechsel entschieden“, sagt der FSV-Funktionär. Cuhaci war erst im Sommer vom Landesligisten SV Stertkrade-Nord zu Hamborn 07 gekommen.

Ayar holte den 28-Jährigen auch, um die Mannschaft mit einem torgefährlichen Stürmer zu bereichern. Der Funktionär ist von der Torquote, die sein Neuzugang in den letzten zweieinhalb Jahren erzielte, beeindruckt. Cuhaci erzielte von 2017 bis 2019 für Sterkrade-Nord in 63 Spielen 51 Tore.

Cakiroglu kam im Dezember

Kurz vor Weihnachten hatte der FSV bereits Mittelfeldspieler Tayfun Cakiroglu vom SC Reken verpflichtet. Mit dem 32-Jährigen, der früher für Rot-Weiß Essen, Wattenscheid 09 und den Lokalrivalen SV Genc Osman Duisburg, holte sich der FSV noch einmal viel Erfahrung in den Kader.

„Wir sind jetzt für den Rest der Rückrunde sehr gut aufgestellt“, sagt Erol Ayar. Der FSV will in den 15 ausstehenden Partien noch Spitzenreiter TV Jahn Hiesfeld, der aktuell einen Vorsprung von fünf Zählern aufweist, abfangen und den direkten Aufstieg schaffen. Oguzhan Cuhaci ist laut Ayar sofort spielberechtigt.

In der Liga geht es für den FSV Duisburg am Sonntag, 9. Februar, mit dem Heimspiel gegen Schlusslicht VfB Solingen weiter.