CR spielt mit neuem Selbstbewusstsein gegen Rot-Weiß Köln

Weihnachtspause? So etwas gab es für die Frauen des Club Raffelberg nicht wirklich, da der Deutsche Hockey-Bund die Hallensaison innerhalb weniger Wochen durchpeitscht. So stand am 21. Dezember die knappe 4:5-Niederlage gegen den Deutschen Meister Düsseldorfer HC zu Buche, bereits am Sonntag (12 Uhr, Kalkweg) geht es daheim gegen Rot-Weiß Köln weiter. „Wir haben schon kurz nach Weihnachten wieder trainiert“, berichtet Trainerin Susi Wollschläger.

Noch vier Spiele

In den vier noch ausstehenden Spielen geht es für die Duisburgerinnen darum, die Klasse in der Gruppe West der Bundesliga zu halten. Aktuell steht der CR auf dem sechsten und letzten Platz, ist aber punktgleich mit dem Bonner THV. „Wenn wir so spielen wie gegen Düsseldorf, haben wir auch gegen Köln eine Chance“, sagt Wollschläger, die betont, dass die „Ergebnisse oft deutlicher als der Spielverlauf“ waren. Mit dem Beinahe-Punktgewinn gegen den Meister dürfte das Team zudem eine Menge Selbstvertrauen getankt haben. Für das Spiel gegen Köln stehen beinahe alle Spielerinnen zur Verfügung. Lediglich Sophia Frach muss krankheitsbedingt aussetzen. Für sie rückt Anna Rodriguez in den Kader.

In der kommenden Woche geht es dann so richtig rund. Am 11. Januar (16 Uhr) geht es erst zum Crefelder HTC, ehe am 12. Januar (12 Uhr) das Heimspiel gegen den Bonner THV ansteht. „Einfach nur gegen Bonn zu gewinnen, wird nicht reichen“, betont die Trainerin. „Wir müssen am 11. und 12. Januar vier Punkte holen, um sicher zu sein.“ Heißt: Auch in Krefeld soll ein Zähler eingefahren werden, um nicht am Ende eine böse Überraschung zur erleben. „Wir haben uns selbst in diese Situation gebracht“, so Wollschläger.