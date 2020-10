CR-Männer erspielen sich ein „Finale“ um die Meisterrunde

Duisburg. Der Regionalligist Club Raffelberg hat es nach dem 1:0 in Aachen selbst in der Hand: Mit einem Sieg gegen Krefeld geht es in die Meisterrunde.

Der Club Raffelberg hat es nun selbst in der Hand. Mit einem Heimsieg am kommenden Sonntag (Spielbeginn: 18 Uhr) gegen den Crefelder HTC II erreichen die Duisburger doch noch die Meisterrunde der Hockey-Regionalliga. Verlieren die Grün-Schwarzen jedoch, dann beginnt im neuen Jahr der Klassenkampf in der Abstiegsrunde. Grund für diese große Chance ist der 1:0 (1:0)-Auswärtssieg am Sonntagabend beim Aachener HC. Das Tor des Tages erzielte Mannschaftskapitän Tobias Prost im Anschluss an eine kurze Ecke (17.).

Flo Matania wurde Vater

Raffelberg musste kurzfristig auf Flo Matania verzichten – aus einem schönen Grund: Der CR-Spieler wurde Vater. „Alle sind wohlauf. Wir freuen uns alle sehr“, sagte sein Trainer Tim Leusmann. Im Tor fiel Melwin Schäfer krankheitsbedingt aus, für ihn stand Sebastian Reglitz zwischen den Pfosten und hielt seinen Kasten sauber. „Unsere Defensivleistung war hervorragend. Jeder hat nach hinten gearbeitet. Aachen hat nicht einmal auf unser Tor geschossen“, so der Coach.

Nun blicken die Raffelberger gebannt auf das Spiel gegen Krefeld. „Diese Chance haben wir uns verdient“, so Leusmann.