Hockey CR-Frauen machen es am Ende deutlich

Duisburg. Der Hockey-Zweitligist Club Raffelberg hat ein Testspiel gegen den Ligakonkurrenten Blau-Weiß Köln mit 5:0 gewonnen. Tore fallen erst spät.

Nach den beiden Auftaktspielen gegen den Erstligisten HTC Uhlenhorst Mülheim hat der Hockey-Zweitligist Club Raffelberg im dritten Test vor der Saisonfortsetzung den ersten Sieg eingefahren: Gegen den Ligakonkurrenten Blau-Weiß Köln gewannen die Duisburgerinnen souverän mit 5:0 (1:0).

Fünf Ausfälle

Dabei musste der CR mit Anneke Maertens, Sophia Frach, Laura Helmrich, Sophie Bos und Mira Hildebrandt gleich auf fünf Spielerinnen verzichten. „Ansonsten haben wir aber mit dem gesamten Trainingskader gespielt“, sagt Trainerin Susi Wollschläger. Dazu hatte sie ausreichend Zeit, denn beide Mannschaften hatten sich auf viermal 20 (statt 15) Minuten Spielzeit geeinigt. Die erste Hälfte gestaltete sich allerdings noch recht zäh, denn lediglich Nane Dördelmann gelang ein Treffer zur 1:0-Führung. „Die zweite Hälfte haben wir dann aber beherrscht, hatten schöne Kombinationen und gute Ballkontrolle“, sah die Trainerin einen guten Entwicklungsschritt. Nur das Toreschießen hob sich Raffelberg für das letzte Viertel auf, als Suzan Steinhoff, zweimal Laura Plüth und Lucie Heck die Überlegenheit auch in Zahlen ablesbar gestalteten.

In wenigen Tagen wird sich die Nationalmannschaft mit der für Rot-Weiß Köln spielenden Raffelbergerin Pia Maertens auf den Weg nach Argentinien machen. Die DHB-Auswahl muss zwei Auswärtsspiele im Rahmen der Pro League bestreiten, die am 3. und 4. April in Buenos Aires stattfinden.