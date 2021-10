CR-Frauen holen ersten Punkt in der Bundesliga

Duisburg. Gegen Mitaufsteiger TuS Lichterfelde kommen die Raffelbergerinnen zu einem 1:1. CR-Herren beenden Saison mit souveränem Sieg gegen Leverkusen.

Susi Wollschläger wusste nicht so recht, ob sie sich nun freuen oder ärgern sollte. „Wir haben nicht verloren“, stellte die Trainerin des Club Raffelberg in der Hockey-Bundesliga der Frauen fest, nachdem sich ihr Team vom TuS Lichterfelde aus der Parallelgruppe mit 1:1 (1:1) getrennt hatte. Damit verbuchten beide Aufsteiger ihren ersten Punktgewinn seit der Rückkehr ins Oberhaus. Doch klar ist auch: Es war mehr drin für die Duisburgerinnen. „TuSLi wollte uns den Ball überlassen und auf unsere Fehler warten“, beschrieb die CR-Trainerin die Kräfteverhältnisse.

Ärger über Schiris

Und sie ärgerte sich in vielen Szenen über die Unparteiischen – und lag dabei nicht falsch. So entschieden die Schiedsrichter beispielsweise zu Beginn des Schlussviertels auf Vorteil statt auf Strafecke für Raffelberg. Nur ein solcher Vorteil war weit und breit nicht zu erkennen. Allerdings musste sich der CR auch über sich selbst ärgern. Zu oft agierte das Team in der Offensive nicht handlungsschnell genug. „Das stimmt, aber wenn du so oft verlierst, kann es eben passieren, dass du nicht so mutig spielst, wie du könntest“, betont Wollschläger.

Nachdem Isabelle Kühnold die Berlinerinnen in Führung gebracht hatte (19.), glich Nane Dördelmann drei Minuten später aus. Es hätte mehr werden kann – alleine in der Schlussphase. Denn drei Minuten vor dem Ende gab es in schneller Folge drei Strafecken für den CR, das Ergebnis daraus war: gehalten, abgefälscht drüber und vorbei. So blieb es beim Remis. Am 24. Oktober geht es mit dem Heimspiel gegen den Düsseldorfer HC weiter.

CR-Herren beenden Hinrunde

Die Raffelberger Herren befinden sich bereits in der Feld-Winterpause. Im abschließenden Regionalliga-Hinrundenspiel gewannen die Grün-Schwarzen hochverdient mit 3:0 (2:0) gegen den RTHC Bayer Leverkusen, sodass die Duisburger in Tuchfühlung zur Tabellenspitze bleiben. Das 1:0 für Raffelberg erzielte Felix Weber, der ein Sonderlob von Trainer Tim Leusmann kassierte. „Felix hat auf Mitte-Mitte gespielt und ein sehr starkes Spiel geboten“, freute sich der Coach über die Leistung. Noch vor der Halbzeitpause verwandelte Tobias Prost einen Siebenmeter zum 2:0; im dritten Viertel stellte Matti Saari den 3:0-Endstand her.

„Wir haben nur sehr wenige Leverkusener Chancen zugelassen“, gefiel Leusmann auch die Defensivarbeit seiner Mannschaft. „Wir selbst hatten noch gute Gelegenheiten für weitere Treffer.“ Das Team bekommt nun eine Woche frei; dann beginnt die Vorbereitung auf die Hallensaison in der 1. Regionalliga, die für den CR am 7. November mit einem Spiel in Krefeld beginnt.