CR-Frauen freuen sich auf das Spitzenspiel

Duisburg. Zur Saisonmitte steht das Topspiel des Tabellenführers Club Raffelberg beim Verfolger in Bremen an. CR-Herren kämpfen um die Meisterrunde.

Es ist das Spitzenspiel schlechthin in der 2. Hockey-Bundesliga Nord der Frauen – und damit freilich ein wegweisendes Duell im Kampf um den Aufstieg. Doch bevor der Überschwang angesichts von fünf Punkten Vorsprung überhandnimmt, erinnert Susi Wollschläger, Trainerin des Club Raffelberg, dass vor dem Spiel am Samstag um 14 Uhr beim Bremer HC 13 Spiele absolviert sind – und mit eben jener Spitzenpartie noch genau 13 Spiele folgen werden. „Selbst wenn wir in Bremen gewinnen sollten und dann acht Punkte Vorsprung hätten, ist noch alles offen, weil wir sicher nicht überall hindurch spazieren werden“, sagt Wollschläger. „Und wenn Bremen gewinnt, sind es nur noch zwei Zähler und es ist wieder spannend.“

Fakt ist allerdings, dass es für die Hanseatinnen bislang eher mäßig lief: Von zwölf möglichen holte Bremen in der Rückrunde nur sieben Punkte. Ein Grund dafür dürfte sein, dass gleich sieben ausländische Spielerinnen aus Malaysia, Argentinien und Südafrika zum Kader gehören, aber coronabedingt nicht einreisen können. „Bremen ist derzeit nur schwer einzuschätzen“, sagt Wollschläger. Wenn bis zum Spiel nichts passiert, könnte sie erstmals den vollen Kader zur Verfügung haben: Laura Helmrich, Karo Küskes und Svea Schifferings sind zwar angeschlagen, werden aber voraussichtlich dabei sein können.

Herren reisen nach Aachen

Die Raffelberger Herren müssen sich in der Regionalliga dagegen auf den Abwehrkampf nach unten einstellen. Am Sonntag (18 Uhr) geht es zum Aachener HC. Die Vorgabe ist klar: Die Duisburger müssen unbedingt gewinnen, um bei nur noch einem weiteren ausstehenden Spiel eine Chance zu haben, Platz vier und damit die Meisterrunde doch noch zu erreichen. „Wir haben keine schlechte Stimmung. Natürlich sind die Jungs aber enttäuscht, weil sie selbst wissen, dass viel mehr möglich gewesen ist“, sagt CR-Trainer Tim Leusmann.

„Wir haben einen Dreijahresplan, um eine Liga nach oben zu kommen, nehmen aber alles auf dem Weg dorthin mit.“ Aktuell geht es da eher um spielerische Weiterentwicklung und mentale Stärke, die in der aktuellen Situation nötig ist. Auch Leusmann kann weitgehend komplett mit seinem Team nach Aachen fahren; hier steht ein kleines Fragezeichen hinter dem ebenso angeschlagenen Steffen Wahl. „Wir haben gegen den Spitzenreiter aus Bonn gut gespielt“, geht Leusmann davon aus, dass sein Team trotz der Niederlage Selbstvertrauen getankt hat. „Aachen hat eine sehr robuste Mannschaft. Ich erwarte ein absolutes Kampfspiel“, so der Coach. Denn auch für die Kaiserstädter (zwei Punkte vor dem CR) gilt: Verlieren verboten!