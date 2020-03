Corona-Virus: ASV sagt dritten Teil der Winterlaufserie ab

Duisburg. Die traditionsreiche Duisburger Veranstaltung wird vorzeitig beendet. Die Veranstalter haben entschieden, dass am 14. März nicht gelaufen wird.

Die Ausbreitung des Corona-Virus hat weitere Konsequenzen für den Duisburger Sport. Der ASV Duisburg gab am Montagabend bekannt, dass die für den 14. März geplante dritte Etappe der Winterlaufserie ausfallen wird.

„Mit Tränen in den Augen hat sich soeben das neunköpfige WLS-Orga-Leitungsteam zu einer Absage der Veranstaltung am 14. März entschieden“, verkündete der Verein nach seiner Sitzung. Noch am Freitag hatte der ASV auf seiner Internetseite geschrieben: „Wir sind optimistisch, die Winterlaufserie am 14. März wie geplant nach dem dritten Serienlauf beenden zu können.“ Sport an der frischen Luft senke das Ansteckungsrisiko, zudem liege es „in der Eigenverantwortung und Risikoabwägung eines jeden Einzelnen, ob er sich in Menschenansammlungen, wo auch immer, begibt oder nicht“.