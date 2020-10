Corona-Verordnung: VfB Homberg erwägt rechtliche Schritte

Duisburg. Die Verantwortlichen des Duisburger Regionalligisten üben scharfe Kritik an den Maßnahmen der Stadt. Spiel in Wegberg steht auf der Kippe.

Bei Wolfgang Graf setzte am Mittwoch um 16.30 Uhr eine Reaktion ein, die wohl die meisten Vereinsfunktionäre und Sportler zeigten, nachdem sie die neue Corona-Schutzverordnung der Stadt Duisburg erreicht hatte. „Wir konnten alle nur noch mit dem Kopf schütteln“, sagt der Leiter der Fußballabteilung des VfB Homberg, der zu den in der Schutzverordnung angekündigten Einschränkungen des Sports eine klare Meinung hat. „Diese Entscheidungen sind für den Duisburger Sport eine Katastrophe.“

Graf hält die Einschnitte, die Kontaktsport in der Halle sowie unter freiem Himmel untersagen, die Aussetzung des Spielbetriebs in den Amateurligen verlangen und beim Fußball nur ein Training ohne Kontakt zwischen den Spielern erlauben, schlicht für „unangemessen“, so der Abteilungsleiter. „Ich lasse mich gern eines besseren belehren, aber ich kann nicht erkennen, dass sich aus unseren Fußballspielen ein Infektionsgeschehen entwickelt hat“, so Graf. „Nachdem in Zeiten, als die Infektionszahlen niedriger waren, sämtliche mögliche Infektionsketten bei privaten Großfeiern nicht zurückverfolgt wurden, müssen sich die Behörden jetzt, da die Zahlen gestiegen sind, nicht am Sport abarbeiten“, sagt Graf deutlich. „Es ist so wie immer. Die Folgen werden eingedämmt, aber das Problem nicht angefasst.“

Ratlos: Abteilungsleiter Wolfgang Graf. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Wie es nun um den Spielbetrieb der ersten Mannschaft in der Regionalliga bestellt ist, ist für den VfB-Funktionär mit einigen Fragezeichen versehen, die es zu beantworten gilt. „Wir spielen nicht in einer Amateurliga. Die Regionalliga ist nach Aussage des Landes NRW eine semiprofessionelle Profiliga. Ich sehe die erste Mannschaft daher an dieser Stelle nicht betroffen. Wenn sie doch betroffen sein sollte, müssen wir uns überlegen, welche Schritte wir danach einleiten werden. Erst einmal werden wir uns informieren, dann werden wir uns positionieren.“

Dazu haben sich Graf und die weiteren Vorstandsmitglieder des Gesamtvereins am Donnerstagabend zusammengesetzt. „Die Schutzmaßnahmen würden für uns sowohl sportlich als auch wirtschaftlich erhebliche Einschränkungen bis zum hin zum Exitus bedeuten. Das können wir so nicht akzeptieren. Und wir werden uns überlegen, mit welchen rechtlichen Schritten wir dagegen vorgehen können.“

Graf geht von normalem Training aus

Sollte die Regionalliga-Truppe eingeschränkt werden, käme das für Graf einem „Berufsverbot“ gleich. „Wir wollen alle versuchen, den Spielbetrieb aufrecht zu halten, und würden dafür auch so manche Kröte schlucken“, nehmen die Homberger durch die Spielverlegungen bereits mehrere kurze Vorbereitungszeiten in Kauf. „Wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass wir normal trainieren können. Sollte uns allerdings dieses Berufsverbot ereilen, können wir nicht zu den Spielen antreten“.

Zumal die Regionalliga-Truppe des VfB nach dem Coronafall-bedingten zweiwöchigen teaminternen „Lockdown“ erst am Dienstag das Training wieder aufgenommen hatte, ist ein Spiel am Sonntag beim FC Wegberg-Beck auch für Coach Sunay Acar nur unter normalen Trainingsbedingungen möglich. „Wenn wir nicht richtig trainieren können, werden wir auch nicht spielen können. Das ist wie Boxen ohne Sparring und dann sollst du zum Fight antreten “, sagt Acar, dem sich ohnehin die Sinnfrage stellt, warum ein Spiel in Wegberg möglich wäre, während das Training auf dem eigenen Platz nur ohne Kontakt erfolgen dürfte. „Außerdem kommen unsere Spieler ja auch nicht alle aus Duisburg“, merkt der Coach an.

Diese Spieler dann aufgrund des Dusch- und Umkleideverbots auch noch nassgeschwitzt bis nach Essen, Krefeld oder Mönchengladbach zu schicken, macht nicht nur in Acars Augen keinen Sinn. „Es herrschen Regen und Kälte, aber Kabinen und Duschen sind verboten. Man muss kein Experte sein, um sich vorstellen zu können, wie viele zusätzliche Testverfahren man damit anschubst, da Spieler Symptome zeigen werden“ sagt Wolfgang Graf und schiebt nach. „Aber das passt zum hilflosen Aktionismus unserer Behörden. Statt sinngemäßer Maßnahmen werden wir als Vereine nur noch politisch-polemisch fremdgesteuert.“