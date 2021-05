Corona: Stadt Duisburg erteilt Stadtsportbund eine Absage

Keine sportliche Abwechslung für die Trampeltiere: Der Zoolauf muss auch in diesem Jahr ausfallen.

Duisburg. Am 25. Juni sollte der beliebte Zoolauf wieder über die Bühne gehen. Doch die Stadt hat das Hygienekonzept des SSB nicht genehmigt.

Das hatten sich die Verantwortlichen beim Stadtsportbund ganz anders vorgestellt. Die Hoffnung war groß, dass die momentane positive Entwicklung der Corona-Pandemie dafür sorgen könnte, dass es einen Höhepunkt in Duisburgs sportlichem Jahreskalender wieder geben würde: die für den 25. Juni geplante 13. Auflage des Zoolaufs. Doch „die 13 bringt kein Glück“, wie der SSB am Dienstag per Pressemitteilung wissen ließ. Die Stadt machte dem Ansinnen einen Strich durch die Rechnung – der Lauf ist abgesagt.

„Trotz unseres ausgefeilten Hygienekonzepts und einer sinkenden Inzidenzzahl verweigerte der Krisenstab der Stadt Duisburg die Zustimmung. Damit haben wir keine andere Wahl“, erklärte SSB-Geschäftsführer Uwe Busch.

Der Spaß-Lauf mit sportlichem Nebeneffekt sollte dazu beitragen, ein Freilandterrarium für die heimischen Ringelnattern zu finanzieren. „Wenn man beim Zoolauf hätte von Schlangen sprechen wollen, dann wären immer nur die Nattern gemeint gewesen“, so Uwe Busch, der sich enttäuscht über die Entscheidung des Krisenstabs zeigt.

Stadtsportbund kann die Einschätzung der Stadt nicht teilen

Er könne die negative Einschätzung der Stadt nur sehr bedingt teilen: „Auch in Duisburg sind inzwischen wieder Veranstaltungen mit größerer Teilnehmerzahl möglich.“ Darüber hinaus erlaube die Corona-Schutzverordnung ab einer Inzidenzzahl – fünf Tage vorausgesetzt – unter 100 kontaktfreien Sport in Gruppen von bis zu 20 Personen. Man habe den Krisenstab mit den vorgebrachten Argumenten jedoch nicht überzeugen können. Auch der Hinweis, dass Laufveranstaltungen in anderen Städten wie Essen oder Oberhausen wieder möglich seien, habe nichts daran geändert.

Mit fantasievollen Verkleidungen ging es in den vergangenen Jahren durch den Zoo. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Uwe Busch: „Aus unserer Sicht hatten wir alle Voraussetzungen für eine sichere Veranstaltung erfüllt. Konkret hätte man das Konzept bis Ende Juni noch den aktuellen Entwicklungen anpassen können. Wir haben bereits im Vorjahr mit dem Lichterlauf gezeigt, dass sich die Pandemie und ein Wettbewerb für Läuferinnen und Läufer nicht ausschließen.“ Der SSB hofft nun, dass Laufveranstaltungen ab August wie der Targobank Run oder der Lichterlauf, die mit ähnlichen Konzepten an den Start gehen wollen, genehmigt werden.

Großveranstaltung sei „das falsche Signal“

Auf Anfrage der Sportredaktion erklärte Peter Hilbrands vom städtischen Amt für Kommunikation die Gründe für die Absage: „Auch wenn die dritte Welle deutlich im Abklang ist, haben wir es immer noch mit einer Pandemie zu tun, in der wir leider noch nicht wieder zur Alltagsroutine zurückkehren können. Großveranstaltungen, die damit einhergehen, dass sich viele Menschen an einem Ort treffen, sind im Moment nach wie vor das falsche Signal. Der Zoolauf des SSB, den die Stadt ausdrücklich schätzt und unterstützt, ist leider – trotz eines sehr guten Hygienekonzeptes – eine sportliche Großveranstaltung, die der Krisenstab nach eingehender Beratung wegen der nach wie vor anhaltenden pandemischen Lage kritisch eingestuft und daher abgesagt hat.“

Die hohe Anzahl der Teilnehmer, die beengten Verhältnisse im Zoo, der regulär weiterlaufende Betrieb und die kurze Strecke hätten die Bedenken verstärkt. Vor allem im Start-Ziel-Bereich wären zu viele Menschen aufeinandergetroffen. Weil sich auch Zusammenballungen auf der Strecke nicht vermeiden ließen, sei letztlich das Konzept unter Corona-Bedingungen nicht umsetzbar. (T. K.)

