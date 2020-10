Corona-Pause beginnt für den FSV Duisburg schon früher

Am Donnerstag war Dietmar Schacht, Trainer des Fußball-Oberligisten FSV Duisburg, noch davon ausgegangen, dass er mit seiner Mannschaft am Samstag zum Spiel der ersten Runde des Niederrheinpokals beim Landesligisten Blau-Weiß Dingden antreten würde. Doch daraus wird nun nichts: Am Freitag wurde die Partie vom Vorsitzenden des Verbandsfußballausschusses, Wolfgang Jades, abgesetzt.

„Der FSV hat am Freitagvormittag den Antrag auf Absetzung gestellt. Grund sei, dass es derzeit keine vernünftigen Trainingsmöglichkeiten gebe“, erklärte Jades auf Anfrage der Sportredaktion. Trainer Schacht berichtete, es habe am Donnerstag „ein Hin und Her“ im Dialog mit dem Hamminkelner Gegner gegeben. „Einmal war es so, dann wieder so. Erst sollte gespielt werden, dann nicht“, so Schacht. Nun herrsche zumindest Klarheit.

Wann das Spiel nachgeholt wird, ist momentan naturgemäß vollkommen offen. Auch für das Spiel von Drittligist MSV Duisburg, der am 4. November beim SV Walbeck hätte antreten sollen, muss ein neuer Termin irgendwann nach dem Sport-Lockdown gefunden werden, ebenso für das Match zwischen Viktoria Buchholz und dem TVD Velbert. Die Partie zwischen dem MTV Union Hamborn und dem SV Straelen gilt derzeit noch offiziell für den 28. November als angesetzt, der VfB Homberg müsste am 5. Dezember beim SV Sonsbeck antreten.